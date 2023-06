Sequestro preventivo per 300mila euro, coinvolto un dentista del Foggiano

FOGGIA – I Finanzieri del Comando Provinciale di Bari hanno eseguito un sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di circa 300 mila euro, presupposto profitto del reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici per gli anni d’imposta dal 2016 al 2020.

I soggetti coinvolti sono un professionista del settore odontoiatrico operante a Orta Nova (FG) e un imprenditore del settore informatico di Palo del Colle (BA).

A quest’ultimo è stata applicata anche la misura interdittiva del divieto di esercitare la professione e la sospensione dall’esercizio di uffici direttivi di società e imprese per un anno. L’ordinanza è stata emessa dal G.I.P. del Tribunale di Foggia, su richiesta della Procura della Repubblica, che rileva l’epilogo di indagini di polizia giudiziaria delegate al I Gruppo Tutela Entrate del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Bari, specializzato nel contrasto agli illeciti in materia di evasione fiscale.

L’accusa, che verrà valutata nelle fasi successive del processo, sostiene che l’odontoiatra avrebbe omesso di dichiarare parte dei compensi percepiti grazie a un software gestionale fornito dall’imprenditore informatico, che avrebbe permesso la tenuta di una contabilità parallela e occulta.

Le indagini hanno evidenziato l’utilizzo di due distinti archivi informatici: uno “interno”, definito “gestionale”, con i dati correlati alla fatturazione ufficiale, e uno “esterno”, denominato “storico”, idoneo a raccogliere tutti i dati, inclusi quelli non annotati nella contabilità ufficiale del professionista. L’accesso a queste informazioni avveniva attraverso una password, nella disponibilità del titolare dello studio medico, che concedeva privilegi di amministratore.

Ulteriori elementi di riscontro sono stati forniti da pazienti, che hanno dichiarato di aver pagato importi in contanti per le cure ricevute, senza la ricezione della prescritta documentazione fiscale.

Gli esiti delle indagini rafforzano il presidio economico-finanziario esercitato dalla Procura della Repubblica di Foggia in stretta collaborazione con la Guardia di Finanza, per la repressione del grave fenomeno dell’evasione fiscale. Queste azioni mirano a garantire l’equità sociale, condizione fondamentale per il benessere della collettività, difendendo i cittadini e i contribuenti rispettosi delle regole.