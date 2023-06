Trinitapoli. Iannella: “Per piogge e peronospora è stato chiesto lo stato di calamità naturale?”

TRINITAPOLI (BAT) – In questi giorni le piogge persistenti hanno creato un enorme danno all’agricoltura pugliese, che hanno messo in ginocchio le produzioni agricole, che rappresentano un’alta percentuale dell’economia del Comune di Trinitapoli.

Oltre ai danni causati dall’abbondanza di acqua, le temperature di questi giorni hanno consentito la proliferazione della “peronospora” un fungo che ha distrutto i vigneti di uva, da vino e da tavola.

La malattia fungina sta compromettendo grappoli, foglie e tralci intaccando gravemente, oltre ai raccolti, anche la redditività del comparto agricolo. Nello specifico della problematica è intervenuta Maria Grazia Iannella, Presidente della Fabbrica del Futuro “confidiamo vivamente che tra i comuni che hanno fatto richiesta affinchè possa essere riconosciuto lo stato di calamità naturale per i danni subiti, ci sia anche quello di Trinitapoli, o si stia muovendo per fronteggiare questa situazione molto grave per i nostri agricoltori”.

A cura di Michele Mininni