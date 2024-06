La settimana dal 17 al 23 giugno 2024 si preannuncia interessante dal punto di vista meteorologico per la provincia di Foggia e per l’intera regione Puglia. Analizziamo nel dettaglio cosa ci aspetta in termini di temperature, precipitazioni e condizioni climatiche generali, basandoci sulle ultime previsioni meteo disponibili.

Lunedì 17 Giugno

La settimana inizia con una giornata prevalentemente soleggiata su tutta la Puglia. Le temperature minime si aggireranno intorno ai 18-20°C nelle prime ore del mattino, mentre le massime raggiungeranno i 28-30°C nel pomeriggio, con punte più elevate nelle zone interne della provincia di Foggia. I venti saranno deboli e proverranno prevalentemente da nord-ovest. È prevista una leggera brezza lungo le coste, che renderà le condizioni ideali per una giornata in spiaggia.

Martedì 18 Giugno

Anche martedì si conferma una giornata all’insegna del bel tempo. Le temperature continueranno a salire, con minime intorno ai 20°C e massime che potrebbero superare i 30°C, soprattutto nelle aree interne come il Tavoliere delle Puglie. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, senza rischio di precipitazioni. I venti rimarranno deboli o moderati, provenienti da nord-ovest, contribuendo a mantenere una sensazione di caldo secco, tipica del clima pugliese.

Mercoledì 19 Giugno

La giornata di mercoledì vedrà un leggero cambiamento nelle condizioni meteorologiche. Al mattino il cielo sarà parzialmente nuvoloso, con possibilità di nubi sparse soprattutto nelle zone interne. Le temperature minime rimarranno stabili intorno ai 20°C, mentre le massime si attesteranno sui 28-29°C. Nel pomeriggio si potrebbero verificare isolate precipitazioni, soprattutto sui rilievi del Gargano. I venti saranno deboli e variabili.

Giovedì 20 Giugno

Giovedì segnerà un ritorno del bel tempo su gran parte della regione. Dopo una mattinata con qualche nube sparsa, il sole tornerà a splendere su tutta la Puglia. Le temperature subiranno un leggero aumento, con minime di 21°C e massime che potrebbero raggiungere i 31-32°C nelle zone interne della provincia di Foggia. I venti, deboli e provenienti da nord-est, garantiranno un clima piacevole soprattutto lungo le coste.

Venerdì 21 Giugno

La giornata di venerdì sarà caratterizzata da condizioni di stabilità atmosferica, con cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature continueranno a salire, con minime intorno ai 22°C e massime che toccheranno i 33°C nelle aree interne e pianeggianti. La sensazione di caldo sarà più marcata, ma i venti deboli provenienti da nord-est contribuiranno a mantenere un certo sollievo, specialmente nelle ore serali.

Sabato 22 Giugno

Sabato si prospetta come la giornata più calda della settimana. Le temperature minime non scenderanno sotto i 23-24°C, mentre le massime potranno superare i 34°C nelle zone più interne della provincia di Foggia. Il cielo sarà sereno per tutto il giorno e i venti, deboli da nord-ovest, non apporteranno significativi cambiamenti. È consigliabile evitare prolungate esposizioni al sole nelle ore più calde e mantenersi idratati.

Domenica 23 Giugno

La settimana si concluderà con una domenica soleggiata e molto calda. Le temperature minime si manterranno sui 24°C, mentre le massime potrebbero raggiungere i 35°C, specialmente nel Tavoliere delle Puglie. I venti, deboli e provenienti da ovest, non contribuiranno a mitigare il caldo. Tuttavia, le condizioni saranno ideali per una giornata all’aperto, magari trascorsa nelle splendide spiagge del Gargano o lungo la costa adriatica.

La settimana dal 17 al 23 giugno 2024 sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche tipicamente estive su tutta la Puglia. Le temperature saranno in costante aumento, con punte elevate soprattutto nelle zone interne della provincia di Foggia. Il rischio di precipitazioni sarà molto basso, limitato a brevi e isolate piogge sui rilievi mercoledì. I venti, prevalentemente deboli e variabili, contribuiranno a mantenere un clima secco e caldo.

Questa previsione invita i residenti e i visitatori a prepararsi per un periodo di caldo intenso, con l’auspicio di poter godere delle bellezze naturali e delle attività all’aperto che la Puglia offre in questo periodo dell’anno. È consigliabile prendere le dovute precauzioni contro il caldo, come idratarsi adeguatamente e evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde della giornata.