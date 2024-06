Manfredonia. “La questione del randagismo a Manfredonia sta raggiungendo livelli allarmanti, mettendo in luce ritardi e disinteresse da parte degli organi ufficiali preposti alla gestione di questo problema. La situazione, se non affrontata con tempestività, rischia di causare la morte di numerosi animali abbandonati, condannati a soffrire tra stenti e indifferenza.

La questione del randagismo non è nuova per Manfredonia, ma la risposta delle autorità locali è stata finora insoddisfacente. Le procedure di primo intervento sono lente e inefficaci, contribuendo ad aggravare una situazione già critica. Non si tratta solo di una questione di adozione, sterilizzazioni e stalli: è necessario un intervento strutturato e coordinato per arginare un fenomeno che, a oggi, non è stato risolto in alcun modo concreto e rapido.

Vista la mancanza di azioni incisive da parte dell’Amministrazione o del Commissario, è urgente sviluppare un gruppo spontaneo di lavoro che possa agire immediatamente per alleviare le sofferenze degli animali randagi. Questo gruppo dovrebbe essere composto da cittadini volontari, associazioni animaliste e professionisti del settore veterinario, pronti a collaborare per mettere in atto misure di emergenza. La creazione di questo team è fondamentale per fornire una risposta rapida e adeguata, in attesa che le autorità competenti prendano in mano la situazione con la dovuta serietà.

Non possiamo permetterci di ignorare la sofferenza degli animali con l’alibi del “sono solo animali”. Questi esseri viventi, esattamente come gli esseri umani, meritano sostegno e interventi concreti, soprattutto quando si trovano in situazioni di fragilità. La dignità di una comunità si misura anche dal modo in cui tratta i suoi membri più vulnerabili, siano essi umani o animali.

Le soluzioni al problema del randagismo passano attraverso diverse fasi: la sensibilizzazione della popolazione, la promozione delle adozioni, e l’implementazione di programmi di sterilizzazione. È necessario sviluppare campagne di educazione che informino i cittadini sull’importanza di adottare, sterilizzare e prendersi cura degli animali. Inoltre, bisogna facilitare la creazione di rifugi temporanei e incentivare le famiglie a prendere in affido gli animali in difficoltà.

Come cittadini, abbiamo il dovere morale di intervenire. Possiamo iniziare con piccoli gesti: segnalare gli animali randagi alle autorità competenti, sostenere le associazioni che si occupano di loro e, dove possibile, offrire un rifugio temporaneo a un animale bisognoso. La collaborazione tra istituzioni e cittadini è cruciale per risolvere il problema del randagismo”.