Manfredonia . “Mentre leggo lo scomposto comunicato dell’altro candidato sindaco, pieno di offese gratuite ( cito a memoria “rispetto di facciata” “personaggio pittoresco” riferito ad un candidato che da sempre è dalla parte del popolo e degli ultimi…e non continuo per educazione, non voglio scendere allo stesso livello ) e di falsità e becere insinuazioni riguardanti la coalizione che mi sostiene, penso ai danni che le passate amministrazioni di sinistra hanno causato a questa comunità e mi dico che ne è valsa la pena arrivare fino a qui. I cittadini di Manfredonia meritano una alternativa.

Le parole usate dall’altra parte denotano, quelle sì, nervosismo e un certo discostamento dalla realtà. È vero o no che lo scioglimento per mafia ha colpito una amministrazione comunale di centrosinistra retta dallo schieramento e dai personaggi politici, che oggi la sostengono come nulla fosse ? È vero o no che gli sperperi e la cattiva gestione di oltre venti anni da parte della stessa parte politica hanno messo in pericolo i conti del Comune, giungendo ad un passo dal dissesto?

Per quanto riguarda il programma elettorale, poi, invito l’altra parte a documentarsi meglio e a non indurre in inganno i cittadini. Sui miei canali social ci sono video e post nei quali illustro la nostra visione della Città e concretamente delineo un futuro possibile e reale, basato sulla fiducia e sulla partecipazione. Sarà mia premura inviare all’altro candidato sindaco tutti i link necessari per una ampia ed esaustiva documentazione sul nostro programma.

Caro avversario (politico si intende), non siamo tutti come lei che si avventura in una visione onirica del futuro della città, ma mi rendo conto che non abbia ben compreso quale sia il reale stato in cui versa Manfredonia, città dall’enorme potenziale, mai messa nelle condizioni di esprimerlo per davvero. Da quando dire la verità significa denigrare? Da quando la pretesa di essere superiori e con la verità in tasca è sinonimo di correttezza? Mi vengono in mente i versi di un popolare e molto amato brano musicale di Caterina Caselli… “la verità ti fa male, lo so””.