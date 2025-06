FOGGIA – Drammatico bilancio quello di domenica 15 giugno, quando cinque giovani, in cinque località e situazioni diverse, sono morti in acqua.

Un bambino di 10 anni ha perso la vita nel lago di Bilancino, mentre nuotava nei pressi della spiaggia di Cavallina, un punto molto frequentato dai bagnanti della zona di Barberino del Mugello (Firenze).

Poche ore dopo, un’altra tragedia si è verificata in Emilia-Romagna, al camping Tahiti di Lido Nazioni, nel Ferrarese, dove un bimbo di 6 anni, di origine tedesca, ha perso la vita dopo un tuffo in piscina.

Sempre nel Ferrarese, al Lido degli Estensi, è morto un bambino di 11 anni dopo essere scomparso in mare e poi ritrovato, a pochi metri dalla riva, privo di sensi.

Inoltre, drammaticamente ancora nel Lido degli Estensi, un 16enne di origini magrebine che viveva a Rovigo, vedendo due bagnanti in difficoltà all’altezza del canale Logonovo, si è tuffato per metterli in salvo, perdendo lui stesso la vita.

In Umbria, in un piccolo bacino artificiale a Pieve Caina, nel Marscianese, un 13enne che si trovava lì per festeggiare la fine dell’anno scolastico, non è riemerso dopo essersi tuffato.

Questi drammi riaccendono, tragicamente, i riflettori sul problema: in Italia, nel corso degli ultimi 20 anni, si registra un numero oramai abbastanza costante di circa 350 annegamenti all’anno.

In media, i due terzi di questi annegamenti avviene lungo i litorali marini e un terzo nelle acque interne.

In mare, la prima causa di annegamento sono le correnti di ritorno; seguita dagli annegamenti di non-nuotatori, quelli per malore, durante la pratica di uno sport acquatico e per caduta.

Circa il 10-12% di tutti gli annegamenti riguarda la fascia di popolazione tra 0 e 19 anni.

Lo riporta rainews.it