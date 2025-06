FOGGIA – Antonio Nunziante è stato riconfermato alla guida della CNA Foggia per un secondo mandato. La sua rielezione è avvenuta durante l’Assemblea Generale dell’associazione, che ha visto la partecipazione di circa 100 delegati di categoria. Insieme al Presidente, è stato eletto anche il nuovo Consiglio Direttivo.

Nel suo intervento programmatico, Nunziante ha tracciato un bilancio dei quattro anni appena trascorsi, fortemente segnati – ha sottolineato – dalla pandemia:

Il Presidente ha evidenziato come l’impegno della CNA sia stato costante anche nei momenti più difficili, trovando uno spiraglio positivo nelle opportunità offerte dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), che ha rilanciato l’economia italiana pur non riuscendo a colmare i ritardi strutturali del sistema produttivo locale.

Nunziante non ha nascosto le difficoltà che il comparto artigiano foggiano sta vivendo:

“Il modello artigiano non ha retto all’urto della crisi. Solo nella manifattura si registra un saldo negativo di oltre 700 imprese. La piccola impresa tradizionale non è stata in grado di competere con chi ha innovato in termini di processi e prodotti”.