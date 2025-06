Reportage dalla Capitanata, tra i ghetti della vergogna e la denuncia della politica che guarda ma non vede

Borgo Mezzanone (FG), 15 giugno 2025 – “Non parliamo di clandestinità da giustificare, né di illegalità da tollerare. Sia chiaro. Ma oggi, nel ghetto di Borgo Mezzanone, abbiamo camminato tra le macerie dell’umanità dimenticata. E ciò che abbiamo visto è inaccettabile”. Parole forti, quelle pronunciate da Nunzio Angiola, consigliere comunale a Foggia, e Armando Morelli, responsabile Immigrazione del movimento politico Cambia, al termine della loro visita al più grande insediamento informale della Capitanata. Una visita che si è svolta in occasione del Convegno Regionale promosso da Caritas Puglia, con l’obiettivo di riportare l’attenzione politica e mediatica su una delle più gravi emergenze sociali del Sud Italia.

Nel ghetto vivono stabilmente centinaia di lavoratori stranieri, in condizioni igienico-sanitarie disastrose, in baracche improvvisate, circondati da rifiuti, degrado e spesso anche dalla criminalità. Eppure, paradossalmente, sono proprio loro a garantire la raccolta dei prodotti agricoli che arrivano ogni giorno sulle tavole degli italiani. Una contraddizione che i due esponenti di Cambia definiscono “la più scandalosa del nostro tempo”.

“Ci indigniamo per l’esistenza dei ghetti – afferma Morelli – ma poi accettiamo che chi ci vive e ci lavora dentro ci porti il cibo in tavola. È l’ipocrisia istituzionale che ci offende. Lo Stato sfrutta questa forza lavoro irregolare e poi si volta dall’altra parte, abbandonando queste persone al degrado”.

Una denuncia politica netta, che mette in discussione l’intero modello agricolo fondato, spesso, sulla manodopera a basso costo reclutata senza tutele. Ma il tema, avvertono i due rappresentanti di Cambia, non è l’immigrazione. “Il vero problema – spiega Angiola – è l’assenza di un governo vero del fenomeno. Il problema sono i controlli che non ci sono, le regole non applicate, l’assenza di alternative. Chi lavora nei campi deve avere un contratto, un alloggio dignitoso, deve essere trattato da essere umano”.

Secondo il movimento Cambia, è necessario un cambio di passo deciso: “Serve distinguere – continua Morelli – tra chi può essere regolarizzato e chi invece deve essere rimpatriato in modo serio. Ma lasciare tutto com’è, voltarsi dall’altra parte, è il peggiore degli alibi. È questa l’illegalità più grande”.

Nel mirino anche la gestione dei fondi pubblici. I due esponenti sollevano infatti un interrogativo preciso: che fine hanno fatto i 200 milioni di euro del PNRR destinati al superamento dei ghetti della Capitanata? “Il rischio di perderli è altissimo – denunciano – e sarebbe un fallimento vergognoso delle istituzioni. Dovevano servire a dare alternative concrete, a smantellare questi insediamenti informali, a creare percorsi di integrazione reale. Invece tutto tace”.

Per Cambia, l’unica strada percorribile è quella di un approccio normativo ed etico che metta al centro il rispetto delle persone. “Spalancare le porte – concludono – non significa spalancare i confini. Significa governare con responsabilità, regolare i flussi, garantire dignità a chi lavora e contribuisce alla nostra economia”.

E mentre il sole cala sulle lamiere di Borgo Mezzanone, resta l’eco di un appello che non può più essere ignorato: “A nessuno venga mai a mancare la speranza di una vita migliore – soprattutto se quella speranza la semina nei nostri campi”.