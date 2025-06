Manfredonia. Il Comune di Manfredonia ha ufficialmente escluso la Sig.ra P. T. dalla graduatoria definitiva per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), in applicazione della Legge Regionale n. 10 del 7 aprile 2014. Il provvedimento è stato adottato con la Determinazione Dirigenziale n. 1098 del 16 giugno 2025, a firma del dirigente del Settore III – Servizi Affari Generali e alla Persona, Dott. Matteo Ognissanti.

La vicenda trae origine dal bando pubblico emanato nel 2016 per l’assegnazione in locazione semplice di alloggi ERP disponibili nel Comune, secondo criteri stabiliti a livello regionale. Dopo una lunga fase istruttoria, e l’approvazione della graduatoria definitiva nel 2021, la Sig.ra P. T., collocata al 30° posto con un punteggio totale di 10, era stata individuata come potenziale assegnataria di un alloggio in Piazzale Omissis, a seguito della richiesta di ARCA Capitanata di individuare con urgenza un nuovo inquilino.

Tuttavia, prima dell’assegnazione effettiva, l’ufficio Politiche Abitative del Comune ha avviato le necessarie verifiche sui requisiti richiesti dalla normativa. È emerso che il reddito annuo del nucleo familiare della Sig.ra P. T., relativo alla dichiarazione 2024 (redditi 2023), supera il limite previsto dalla legge per l’accesso agli alloggi ERP. La soglia di reddito è calcolata ai sensi dell’art. 21 della Legge 457/1978. La documentazione fiscale, confermata sia da ARCA Capitanata sia dalla stessa interessata, ha reso inapplicabile il diritto all’assegnazione.

In base all’art. 8, comma 3, della L.R. 10/2014, è stata quindi disposta la decadenza automatica dalla graduatoria. Il provvedimento è stato trasmesso ad ARCA Capitanata per gli adempimenti conseguenti e sarà notificato all’interessata, che potrà eventualmente ricorrere al TAR Puglia entro 60 giorni o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il Comune ha chiarito che la determinazione non comporta alcun onere economico per l’ente e ha disposto la pubblicazione del provvedimento all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi. Per tutelare la privacy della persona coinvolta, i dati sensibili e quelli dai quali si possono dedurre condizioni di salute o disagio economico non saranno resi pubblici, come previsto dal D.lgs. 33/2013.