Manfredonia – Con la determinazione dirigenziale n. 1005 del 3 giugno 2025, il Comune di Manfredonia ha ufficialmente affidato la redazione di tre progetti di fattibilità tecnico-economica a professionisti esterni per candidarsi al Programma Regionale Puglia FESR-FSE+ 2021-2027, Priorità II “Economia Verde”, nell’ambito degli avvisi pubblici regionali rivolti alla riqualificazione ecologica della fascia costiera, alla realizzazione della rete ecologica regionale e allo sviluppo di infrastrutture verdi urbane e periurbane.

L’iniziativa nasce da una delibera della Giunta Regionale (n. 1632 del 28 novembre 2024) che ha stanziato oltre 22 milioni di euro per finanziare progetti di rigenerazione ambientale e valorizzazione naturalistica nei Comuni pugliesi, da selezionarsi attraverso bandi pubblici a valere sulle sub-azioni 2.13.1 e 2.13.2.

Tre progetti strategici per il territorio

A seguito della deliberazione della Giunta Comunale di Manfredonia (n. 117 del 26 maggio 2025), sono state selezionate tre proposte progettuali ritenute coerenti con gli obiettivi ambientali e strategici dell’Amministrazione comunale:

Riqualificazione ecologica della fascia costiera del Golfo di Manfredonia, comprensiva della zona umida presso il porto turistico, la Pineta di Siponto, la foce del Torrente Candelaro e le dune di Sciale delle Rondinelle. Il progetto è stato affidato all’ing. Matteo Orsino di Foggia per un importo complessivo di 6.280,56 euro, comprensivo di cassa professionale e IVA. Recupero e ampliamento delle zone umide nei siti Rete Natura 2000, ZSC “Zone umide della Capitanata” e ZPS “Paludi presso il Golfo di Manfredonia”, con interventi previsti presso l’Oasi Laguna del Re e la zona umida di Ippocampo. Il progetto è stato affidato al dott. agronomo Vincenzo Rizzi per un compenso omnicomprensivo di 4.970 euro. Recupero della rete ecologica periurbana e riconnessione ai siti Natura 2000 attraverso la creazione di infrastrutture verdi, coinvolgendo la Pinetina di Siponto, i canali del Polder, il sito archeologico-naturalistico presso la Basilica di Santa Maria di Siponto e l’Oasi Laguna del Re. L’incarico è stato assegnato all’arch. Antonello D’Ardes di Manfredonia per un totale di 6.331,31 euro.

Procedure in linea con il nuovo Codice degli Appalti

Gli affidamenti, ciascuno sotto la soglia di 5.000 euro al netto di oneri, sono avvenuti in regime di affidamento diretto come consentito dall’art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023. Secondo le linee guida ANAC, non era necessario procedere con gare o acquisizione di preventivi multipli, in quanto trattasi di incarichi professionali con importo inferiore ai 140.000 euro.

Tutti i professionisti incaricati sono risultati regolari ai fini contributivi e sono stati dotati di specifici CIG ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza alla normativa sulla trasparenza.

Valore complessivo e finalità

La spesa complessiva di 17.581,87 euro, coperta con fondi del bilancio comunale 2025 (capitolo 4582), sarà destinata esclusivamente alla redazione dei progetti di fattibilità tecnico-economica (PFTE), condizione necessaria per partecipare agli avvisi pubblici regionali. Se ammessi a finanziamento, ciascun progetto potrà beneficiare di un contributo regionale fino a 1.100.000 euro.