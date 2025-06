Foggia – Manfredonia. Dal 26 gennaio 2023 è in corso presso il Tribunale di Foggia il procedimento “Omnia Nostra” a carico di 24 imputati, tra garganici e foggiani, accusati a vario titolo di associazione mafiosa e altri gravi reati. Gli imputati sarebbero affiliati al clan Lombardi/Ricucci/La Torre (ex gruppo Romito), in conflitto con i rivali Li Bergolis/Miucci.

Tra le accuse principali: mafia, tentato omicidio, spaccio di droga, estorsione, detenzione e traffico di armi; truffa, falso, trasferimento fraudolento di valori, ricettazione, incendio, intralcio alla giustizia

Come anticipato, quasi tutti gli imputati (22 su 24) sono attualmente liberi.

Richieste di pena (Processo Ordinario)

Bisceglia Michele

Pena base: 2 anni

Aumento per mafia (art. 416-bis c.p.): 8 mesi

Pena finale richiesta: 2 anni e 8 mesi

Bitondi Pasquale

Pena base: 1 anno

Aumenti per mafia e continuazione: totale 1 anno aggiuntivo

Pena finale richiesta: 2 anni

Bottalico Luigi

Pena base: 10 anni (con aggravanti e recidiva)

Aumento per continuazione: 6 mesi

Pena finale richiesta: 10 anni e 6 mesi

Misura di sicurezza: 2 anni di libertà vigilata

Coccia Alessandro

Pena base: 2 anni

Aumento per mafia: 8 mesi

Pena finale richiesta: 2 anni e 8 mesi

D’Ercole Leonardo

Pena base: 16 anni (aggravanti)

Aggiunta per recidiva: 4 mesi

Pena finale richiesta: 16 anni e 4 mesi

Misura di sicurezza: 2 anni di libertà vigilata

Fascione Raffaele Salvatore

Pena base: 2 anni

Aumento per mafia: 8 mesi

Pena finale richiesta: 2 anni e 8 mesi

Gentile Vittorio

Pena base: 2 anni

Aumento per mafia: 8 mesi

Pena finale richiesta: 2 anni e 8 mesi

Gibilisco Sebastiano

Pena base: 10 anni (aggravanti)

Pena finale richiesta: 10 anni

Misura di sicurezza: 2 anni di libertà vigilata

Greco Raffaele

Pena base: 3 anni e € 6.000 multa

Aumento per mafia: 1 anno e € 2.000 multa

Aggiunta per recidiva e aggravanti: 4 mesi e € 1.000 multa

Pena finale richiesta: 4 anni e 4 mesi e multa di € 9.000

Hdiouech Hechmi

Pena base: 16 anni (aggravanti)

Aggiunta per recidiva: 4 mesi

Pena finale richiesta: 16 anni e 4 mesi

Misura di sicurezza: 2 anni di libertà vigilata

Impagnatiello Giuseppe

Pena base: 2 anni

Aumento per mafia: 8 mesi

Pena finale: 2 anni e 8 mesi

La Torre Pietro

Pena base: 24 anni

Aumento per continuazione: 6 anni

Pena finale: 30 anni

Misure accessorie: 5 anni di libertà vigilata, 3 anni di sospensione patente

Nota: Non si procede per capo M per assenza di querela

Lebiu Pasquale

Pena base: 10 anni (aggravanti e recidiva)

Aumento per continuazione: 1 anno

Pena finale: 11 anni

Misura di sicurezza: 2 anni di libertà vigilata

Lista Catello

Pena base e finale: 10 anni (aggravanti e recidiva)

Misura di sicurezza: 2 anni di libertà vigilata

Lombardi Matteo

Pena base: 26 anni

Aumento per continuazione: 4 anni

Pena finale: 30 anni

Misura di sicurezza: 5 anni di libertà vigilata

Lombardi Michele

Pena base: 16 anni e 4 mesi

Aumento per continuazione: 3 anni e 2 mesi

Pena finale: 20 anni

Misura di sicurezza: 3 anni di libertà vigilata

Mucciante Umberto Antonio

Pena base: 6 anni e multa di € 1.200

Aumento per aggravante mafiosa: 8 anni e multa di € 1.600

Pena finale: 8 anni e multa di € 1.600

Perdonò Massimo

Pena base: 1 anno e 4 mesi + multa € 3.000

Aumento per mafia e recidiva: totale 6 mesi + 4 mesi per continuazione

Pena finale: 2 anni e 4 mesi + multa € 5.000

Renzulli Bruno

Pena base: 10 anni (aggravanti e recidiva)

Pena finale: 10 anni

Misura di sicurezza: 2 anni di libertà vigilata

Scarabino Mario

Pena base: 16 anni e 4 mesi

Pena finale: 16 anni e 4 mesi

Misura di sicurezza: 3 anni di libertà vigilata

Scirpoli Francesco

Pena base: 18 anni e 6 mesi

Aumento per continuazione: 6 mesi

Pena finale: 19 anni

Misura di sicurezza: 5 anni di libertà vigilata

Nota: Non si procede per assenza di querela per capi M e M1

Talarico Salvatore

Pena base: 3 anni + multa € 6.000

Aumento per mafia e altre aggravanti: 1 anno e 2 mesi + multa € 3.000

Pena finale: 4 anni e 2 mesi + multa € 9.000

Vessio Gaetano

Pena base: 10 anni

Aumento per mafia: 3 anni e 6 mesi

Riduzione per circostanze generiche: un terzo (4 anni e 6 mesi)

Pena finale: 9 anni

Sospensione patente: 2 anni

Trotta Michelina

Pena base: 2 anni

Aumento per mafia: 8 mesi

Pena finale: 2 anni e 8 mesi

FOCUS

La DDA ha chiesto il rinvio a giudizio di 45 imputati per 57 capi d’accusa.

Tra questi, 26 accusati di associazione mafiosa. Omicidi contestati: Silvestri (1 imputato) e Omar Trotta a Vieste (5 imputati). Tentato omicidio di Giovanni Caterino (3 imputati). 13 estorsioni o tentativi, 11 spaccio di droga, 10 armi da guerra, favoreggiamento latitanza, autoriciclaggio, truffa INPS, ricettazione, intralcio alla giustizia, violenza privata e furto.

Processo diviso in 3 tronconi: 2 imputati in Corte d’Assise per omicidio Trotta (dal 3 febbraio 2023); 19 imputati con rito abbreviato (condanne e assoluzioni in appello); 24 imputati sotto processo ordinario dal 26 gennaio 2023 a Foggia.