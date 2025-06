Foggia – La sicurezza nel quartiere Ferrovia di Foggia è nuovamente sotto i riflettori dopo un episodio che ha scosso la comunità locale.

Un cittadino extracomunitario, fermato nelle scorse ore per aver aggredito e rapinato una studentessa foggiana in via della Repubblica, ha già ripreso a passeggiare liberamente, suscitando sdegno e preoccupazione tra residenti e familiari delle vittime.

Secondo quanto riferito da un residente, l’aggressore è stato arrestato ma, sorprendentemente, è tornato in libertà già dopo meno di un giorno.

La stessa persona avrebbe aggredito questa mattina anche la sorella del denunciante, picchiandola ripetutamente alla testa e scaraventandola a terra.

A causa delle botte, la giovane ha avuto episodi di vomito ed è ora al pronto soccorso in attesa di esami diagnostici, dolorante e con la vista offuscata.

Il cittadino coinvolto si aggira ancora nelle zone di viale Ofanto.

La famiglia denuncia l’impotenza di fronte a una giustizia che sembra non tutelare adeguatamente le vittime di questi episodi violenti.

“Visto che la giustizia non ci tutela,” afferma il familiare della vittima, “cerchiamo almeno di essere prudenti e di stare attenti. La nostra sicurezza viene messa a rischio ogni giorno.”

L’episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza nel quartiere Ferrovia e sulla gestione dei soggetti coinvolti in reati violenti.

La comunità chiede interventi più efficaci da parte delle autorità per garantire tranquillità e tutela ai cittadini onesti.