BARI – Si infiamma il dibattito intorno al progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico galleggiante sul Lago di Varano, nel cuore del Gargano. Dopo la richiesta di audizione in Commissione Ambiente da parte della consigliera del Movimento 5 Stelle, Rosa Barone, fortemente contraria all’iniziativa, arrivano le perplessità anche da Fratelli d’Italia. A parlare è il consigliere regionale Giannicola Basile, che non nasconde dubbi e sospetti sull’opportunità del progetto, soprattutto per la collocazione scelta.

“Perché un imprenditore dovrebbe sostenere un investimento decisamente più costoso per installare pannelli solari sul lago di Varano – ha dichiarato Basile durante i lavori della Commissione – quando potrebbe farlo su un terreno, spendendo molto meno e senza dover ogni anno pagare ulteriori canoni al Demanio?” Una domanda semplice, quasi retorica, che tuttavia colpisce nel segno, toccando uno dei nodi centrali del dibattito: la logica economica e la sostenibilità ambientale del progetto.

Una scelta che solleva interrogativi

Il Lago di Varano è una delle due grandi lagune costiere della Puglia, un ecosistema delicatissimo e, allo stesso tempo, un luogo di incomparabile bellezza paesaggistica. Inserito in un contesto naturalistico protetto e riconosciuto a livello europeo, ospita flora e fauna di grande valore, attirando turisti e studiosi. Ed è proprio questa straordinarietà a rendere ancor più controversa l’idea di ospitarvi un impianto industriale per la produzione di energia elettrica, per quanto da fonte rinnovabile.

Basile non si limita a un dissenso estetico o emotivo, ma lancia un ragionamento pragmatico: “Nel Salento abbiamo già visto iniziative simili che si sono poi rivelate tutt’altro che trasparenti. Per questo – prosegue – ci domandiamo perché mai un’azienda debba scegliere proprio il centro di un lago per realizzare un impianto che, in teoria, si potrebbe fare a terra con meno vincoli e costi inferiori.”

Un progetto da chiarire

La società proponente, con sede a Carpino, ha illustrato l’idea come un esempio di innovazione e sostenibilità, ma la sensazione diffusa tra molti amministratori locali e ambientalisti è che dietro il progetto possa nascondersi un disegno più ampio e meno limpido. “Tanto poi – osserva Basile con tono critico – i pontili rimangono lì. E con essi, l’impatto sull’ecosistema e sul paesaggio.”

Fratelli d’Italia, pur ribadendo il proprio sostegno alle fonti rinnovabili, si schiera dunque contro l’impianto fotovoltaico galleggiante, almeno per la sua collocazione: “Non è una battaglia contro l’energia pulita – chiarisce il consigliere – ma contro un’idea che ci pare inopportuna per un luogo come questo. Le rinnovabili devono andare avanti, ma senza devastare o compromettere i nostri luoghi più preziosi.”

Un detto che risuona come un monito

A chiudere il suo intervento, Basile cita con amara ironia un vecchio adagio popolare: “A pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca.” Un’espressione che lascia trasparire dubbi sulle reali motivazioni dietro alla scelta della laguna come sede dell’impianto.

Il confronto è tutt’altro che chiuso. Nei prossimi mesi si attendono ulteriori approfondimenti tecnici e forse anche prese di posizione da parte del Ministero dell’Ambiente e della Regione Puglia. Intanto, nel territorio cresce la mobilitazione di cittadini, comitati e amministrazioni comunali che chiedono trasparenza e rispetto per il paesaggio del Gargano.

In un’epoca in cui la sfida climatica impone scelte coraggiose sul fronte energetico, il caso del Lago di Varano pone un interrogativo cruciale: può la sostenibilità ambientale prescindere dalla tutela del territorio? La risposta, ancora una volta, passa anche dalla politica.