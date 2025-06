Manfredonia, al via i controlli estivi sulle strutture ricettive: focus su autorizzazioni, dipendenti e tassa di soggiorno

Manfredonia – Con l’inizio della stagione estiva e il conseguente aumento dei flussi turistici, il Comando della Polizia Locale di Manfredonia – in sinergia con l’Assessorato e gli Uffici del Settore Sviluppo Economico – ha avviato un’intensa attività di controllo mirata alle strutture ricettive presenti sul territorio comunale, comprese le frazioni e le località costiere.

L’operazione ha l’obiettivo di verificare il pieno rispetto delle normative in materia di esercizio dell’attività turistica, con un focus particolare su alcune criticità che, negli ultimi anni, hanno suscitato preoccupazioni sia sul fronte economico che della legalità. Nello specifico, gli agenti della Polizia Locale stanno effettuando ispezioni per accertare la regolarità delle autorizzazioni amministrative, il corretto invio delle schedine alloggiati alle autorità di pubblica sicurezza, la posizione lavorativa del personale impiegato e, non da ultimo, l’osservanza dell’articolo 13-ter del Decreto Legge 145/2023 relativo al Codice Identificativo Nazionale (CIN).

Il CIN rappresenta un elemento essenziale per la tracciabilità e la trasparenza dell’offerta turistica: ogni struttura, per poter operare legittimamente, deve essere in possesso di un codice univoco, visibile sia sulle piattaforme online sia presso la sede fisica dell’attività. La mancata esposizione o l’assenza del codice è indice di possibile esercizio abusivo, fenomeno che le autorità intendono contrastare con decisione.

Oltre al rispetto delle normative urbanistiche e amministrative, l’attività di controllo riguarda anche un altro aspetto fondamentale: il versamento della tassa di soggiorno. I controlli mirano infatti a garantire che tutti gli operatori del settore contribuiscano correttamente alle casse comunali, evitando evasione o elusione dell’imposta, che rappresenta una risorsa importante per il finanziamento dei servizi turistici, culturali e ambientali della città.

L’attività della Polizia Locale proseguirà per tutta l’estate, con controlli a tappeto che interesseranno sia le strutture di grandi dimensioni sia le attività extra-alberghiere, come B&B, affittacamere e case vacanza, comprese quelle pubblicizzate online.