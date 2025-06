MANFREDONIA (FOGGIA) – Dichiarazione riparativa

Io sottoscritto, Mangini Francesco, nato a Manfredonia (Fg) il 17 ottobre 1976, quivi residente alla via E. Giustino n. 43, imputato nel procedimento penale n. 8497/2022 R.G.N.R., innanzi al giudice monocratico penale del Tribunale di Foggia, per il reato di diffamazione (art. 595 c.p.), dichiaro quanto segue.

Sono profondamente rammaricato e pentito per aver espresso commenti inappropriati, ritenuti offensivi della reputazione, nei confronti dell’ing. Giovanni Rotice, con un post su Facebook, inserito nella pagina della testata on line “Stato Quotidiano”, il giorno 6 maggio 2022, allorché il sig. Giovanni Rotice era ancora Sindaco della città di Manfredonia.

Le parole del mio commento su Facebook, sicuramente lesive dell’onore del sig. Giovanni Rotice, sono state pronunciate in un momento particolarmente difficile della mia vita e posso affermare che esse non esprimevano affatto il mio vero giudizio sulla persona; oggi, mi guarderei bene dal proferire simili affermazioni, perché anzi reputo il sig. Rotice uomo probo, professionalmente stimato.

Spero che, con la presente, il sig. Giovanni Rotice possa accettare le mie scuse e rimettere la querela per diffamazione a mio carico.

Al fine di riparare alle offese che hanno intaccato la reputazione dell’ing. Giovanni Rotice sia come ex-amministratore del Comune di Manfredonia, sia nella sua qualità di imprenditore, nonché come di persona degna, mi impegno a postare su Facebook la presente lettera, quindi a inviarla, con richiesta di pubblicazione, ai seguenti destinatari:

– il quotidiano di informazione on line di Foggia e della Puglia “L’Immediato”;

– Blog di informazione “Stato Quotidiano”;

– Blog di informazione “il Sipontino.net”;

– quotidiano locale “l’Attacco”;

Con osservanza.

Manfredonia 24 febbraio 2025

Mangini Francesco