ph just tv

Ginosa (Taranto) – Un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sulla strada provinciale 580 ha causato gravi conseguenze per una famiglia in viaggio verso il mare.

L’auto su cui viaggiavano genitori e due bambini si è schiantata contro dei piloni di cemento, provocando ferite serie alla piccola di 20 mesi e lievi al fratellino di un anno.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe avvenuto per cause ancora in fase di accertamento.

La vettura, che stava percorrendo la strada che collega Ginosa al mare, avrebbe perso il controllo finendo fuori carreggiata e andando a sbattere contro i piloni di cemento.

Immediato l’intervento dei soccorsi: la bambina è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico alla testa a causa di un grave trauma cranico.

Le condizioni della piccola sono attualmente stabili: dopo l’intervento, si trova sotto sedazione nel reparto di Rianimazione e non corre più pericolo di vita.

La madre, presente al momento dell’incidente, è rimasta illesa, mentre il padre ha riportato un trauma cranico ed è ricoverato nel medesimo ospedale.

Il fratellino più piccolo ha invece subito ferite lievi ed è stato medicato e dimesso.

Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

La comunità di Ginosa si stringe intorno alla famiglia colpita da questa tragedia, mentre proseguono le operazioni di monitoraggio delle condizioni della bambina.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it