Foggia. Due sedute del Consiglio comunale sono state convocate questa settimana a Foggia, in un’agenda densa di temi e proposte che richiederanno l’attenzione dell’intera assemblea cittadina. Le riunioni si terranno martedì 17 giugno, a partire dalle ore 10:00, e mercoledì 18 giugno, con inizio alle ore 14:00. L’ordine del giorno prevede complessivamente oltre sessanta punti da discutere, tra delibere su debiti fuori bilancio, interrogazioni, mozioni, interpellanze e ordini del giorno, a testimonianza di un’attività consiliare particolarmente articolata.

La prima convocazione, in programma martedì mattina presso l’aula consiliare di Palazzo di Città, conterà ben 33 accapi. Tra i principali temi all’attenzione dell’assise, spiccano diverse delibere relative a riconoscimenti di debiti fuori bilancio, questione annosa che da tempo rappresenta una criticità nella gestione finanziaria dell’Ente. Seguiranno poi una lunga serie di mozioni e interrogazioni presentate dai consiglieri comunali, molte delle quali legate a questioni urgenti per la cittadinanza: dai problemi infrastrutturali alla sicurezza urbana, passando per la gestione dei servizi pubblici locali. Due, infine, gli ordini del giorno previsti, che potrebbero tradursi in indirizzi politici utili a orientare l’azione amministrativa della Giunta.

La seconda seduta, convocata per il pomeriggio di mercoledì 18 giugno, si aprirà alle ore 14:00 e prevede un’altra tornata di discussione altrettanto intensa. Anche in questa occasione il Consiglio sarà chiamato a esaminare una lunga serie di atti ispettivi e propositivi, tra interrogazioni, mozioni, interpellanze e un ulteriore ordine del giorno. Si tratta di strumenti che i consiglieri utilizzano per porre quesiti all’amministrazione, sollevare problematiche segnalate dai cittadini, e proporre soluzioni operative.

L’attività consiliare si preannuncia quindi vivace e ricca di contenuti. Le due sedute potrebbero rivelarsi decisive su più fronti, non solo per la mole di atti da esaminare, ma anche per l’impatto che alcune delle delibere in discussione potrebbero avere sul bilancio comunale e sulla gestione dei servizi. In particolare, la questione dei debiti fuori bilancio rappresenta un nodo cruciale: il loro riconoscimento implica, di fatto, un aggravio per le casse comunali, e potrebbe innescare un dibattito serrato tra maggioranza e opposizione.

Non mancheranno, come già emerso in passato, momenti di confronto politico acceso, soprattutto su tematiche calde come la gestione della raccolta dei rifiuti, la manutenzione delle strade, la sicurezza nei quartieri periferici, e le politiche sociali. Alcuni consiglieri, infatti, hanno già preannunciato interventi critici sull’operato della Giunta, mentre da parte della maggioranza si attende una difesa compatta delle scelte adottate fino a questo momento.