È stato condannato a 16 anni di reclusione il ragazzo che, quando aveva appena 15 anni, uccise la pensionata Teresa Emma Meneghetti, 82 anni, strangolandola nella sua abitazione di Milano. La decisione è arrivata dal Tribunale per i minorenni del capoluogo lombardo, al termine del processo celebrato con rito abbreviato per l’omicidio avvenuto il 14 maggio 2025 in via Verro.

La vittima, conosciuta nel quartiere come “Terry”, era stata in passato vicina di casa del giovane, che frequentava l’abitazione da quando era bambino. Secondo la ricostruzione emersa nel corso delle indagini, il ragazzo avrebbe atteso l’anziana per ore all’interno dello stabile prima di aggredirla.

Il pubblico ministero della Procura minorile aveva chiesto 18 anni di carcere, oltre a cinque anni in una Rems per la presunta pericolosità sociale del giovane, ritenuto capace di intendere e volere al momento dei fatti. Contestate anche le aggravanti della premeditazione, dei futili motivi e dell’aver approfittato delle condizioni della vittima, considerata particolarmente vulnerabile per l’età avanzata.

Il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale dei minori ha però escluso l’aggravante della premeditazione, confermando le altre accuse e pronunciando la condanna a 16 anni di carcere, già ridotta per effetto del rito abbreviato.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il giovane sarebbe rimasto nello stabile dalle prime ore della mattina, aspettando l’arrivo della donna. Una volta in casa, tra i due sarebbe scoppiata una discussione, culminata con l’aggressione: il ragazzo avrebbe strangolato l’82enne e successivamente colpito la vittima con una lampada di pietra.

Dopo il delitto, il minorenne sarebbe tornato dalla madre, confessando quanto accaduto. «L’ho uccisa», avrebbe detto alla donna, spiegando di aver chiesto aiuto all’anziana per fuggire da una situazione personale e di aver reagito violentemente al suo rifiuto. La madre, sotto shock, ha poi chiamato il 112, ma all’arrivo dei soccorsi per Teresa Emma Meneghetti non c’era ormai più nulla da fare.

Sul possibile movente, gli inquirenti hanno parlato di un rancore maturato nel tempo, legato a un episodio del passato in cui il ragazzo avrebbe ritenuto di non essere stato aiutato dalla donna.

Per il reato di violazione di domicilio, contestato inizialmente al giovane, il Tribunale ha disposto il non luogo a procedere per mancanza di querela.

Dopo la sentenza, il legale dei figli della vittima ha espresso soddisfazione per il verdetto. «Le sentenze di condanna non restituiscono le vittime di violenza, ma onorano il diritto alla Giustizia che oggi nel nostro Paese non è ancora appieno garantito», ha dichiarato l’avvocata Cristina Perozzi, che assiste Silvia e Gino Bindella.

La legale ha poi aggiunto: «Terry Meneghetti non tornerà più con i suoi figli, le nipoti e con chi le ha voluto bene, ma la sua memoria, cristallizzata nella condanna pronunciata dal Gup del Tribunale per i minorenni di Milano a carico dell’imputato, servirà per trovare la forza di reclamare ancora e sempre Giustizia per le vittime».

Lo riporta leggo.it.