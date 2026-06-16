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APPALTI FOGGIA Appalti pubblici sotto inchiesta nel Foggiano: perquisiti sindaco, dirigente comunale e tre imprenditori

Secondo quanto emerge dagli accertamenti in corso, le presunte condotte illecite sarebbero collegate all’aggiudicazione di diversi appalti pubblici nel territorio provinciale

INGRESSO GUARDIA DI FINANZA - COMANDO PROVINCIALE DI FOGGIA (PH STATOQUOTIDIANO.IT)

INGRESSO GUARDIA DI FINANZA - COMANDO PROVINCIALE DI FOGGIA (PH STATOQUOTIDIANO.IT)

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
16 Giugno 2026
Cronaca // Gargano //

FOGGIA – Dalle prime ore di oggi i militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Foggia stanno eseguendo una vasta attività di perquisizione locale e domiciliare, accompagnata da sequestri di documentazione e materiale ritenuto utile alle indagini, nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Foggia.

Il provvedimento riguarda diversi soggetti indagati, a vario titolo, per presunti reati contro la pubblica amministrazione. Le ipotesi contestate comprendono la corruzione per l’esercizio della funzione, l’induzione indebita a dare o promettere utilità e il falso documentale.

Secondo quanto emerge dagli accertamenti in corso, le presunte condotte illecite sarebbero collegate all’aggiudicazione di diversi appalti pubblici nel territorio provinciale. Tra i settori oggetto di attenzione investigativa figurano in particolare quelli delle disinfestazioni e della gestione del verde pubblico.

Tra i destinatari delle perquisizioni figurano il sindaco di un Comune della provincia di Foggia, un dirigente pubblico in servizio presso lo stesso ente locale e tre imprenditori residenti rispettivamente a San Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo e Cerignola.

Parallelamente alle attività di perquisizione, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Foggia e della Compagnia di San Severo stanno acquisendo una consistente mole di documentazione relativa a numerose procedure di gara considerate di interesse investigativo. Gli accertamenti coinvolgono il Comune interessato e la Provincia di Foggia, in qualità di stazioni appaltanti dei contratti finiti sotto la lente degli inquirenti.

L’operazione si inserisce nell’ambito dell’attività di contrasto agli illeciti nella gestione della spesa pubblica e nella Pubblica Amministrazione, confermando il ruolo della Guardia di Finanza quale forza di polizia economico-finanziaria impegnata nella tutela delle risorse pubbliche e degli interessi della collettività.

La Procura precisa che il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari. Pertanto, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di innocenza, tutti gli indagati devono essere considerati non colpevoli fino all’eventuale accertamento definitivo delle responsabilità con sentenza irrevocabile di condanna.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

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