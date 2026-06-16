TIZIANA DIMATTEO ASL Foggia. Si è insediata la nuova Direttrice Generale Tiziana Dimatteo
L'avvio del nuovo incarico è stato segnato dal passaggio di consegne con il Commissario Straordinario e dall'incontro in videoconferenza con tutti i sindaci della Capitanata.
Primo giorno in ASL Foggia per la nuova Direttrice Generale, Tiziana Dimatteo: questa mattina, l’insediamento ufficiale, dopo la nomina del Presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ratificata con delibera della Giunta Regionale numero 760 del 9 giugno 2026.
La Dottoressa Tiziana Dimatteo, già Commissaria e Direttrice Generale di ASL BT (Barletta-Andria-Trani), a far data da oggi (delibera 236), subentra al Commissario Straordinario Antonio Nigri, al timone dell’Azienda Sanitaria Locale di Foggia dal 6 febbraio 2023, in qualità di Direttore Generale, dopo il mandato come Direttore Sanitario.
L’avvio del nuovo incarico è stato segnato dal passaggio di consegne con il Commissario Straordinario e dall’incontro in videoconferenza con tutti i sindaci della Capitanata.