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DIMITRI CAVALLARO LIOI Associazione Giovanni Panunzio, auguri al presidente Dimitri Cavallaro Lioi: «Grazie Presidente»

Nel messaggio diffuso dall’associazione, viene espresso un sentimento di profonda gratitudine e riconoscenza nei confronti del presidente

Associazione Giovanni Panunzio, auguri al presidente Dimitri Cavallaro Lioi: «Grazie Presidente»

Associazione Giovanni Panunzio, auguri al presidente Dimitri Cavallaro Lioi: «Grazie Presidente»

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
16 Giugno 2026
Cronaca // Foggia //

L’Associazione Giovanni Panunzio ha rivolto pubblicamente un messaggio di auguri al proprio presidente, Dimitri Cavallaro Lioi, in occasione del suo compleanno, dedicandogli anche il Premio per la Legalità e la Lotta alle Mafie ricevuto nei giorni scorsi.

Nel messaggio diffuso dall’associazione, viene espresso un sentimento di profonda gratitudine e riconoscenza nei confronti del presidente, indicato come una figura centrale nel percorso portato avanti negli ultimi dieci anni a sostegno della cultura della legalità, dell’impegno civile e della lotta alla criminalità organizzata.

Secondo quanto evidenziato dal Consiglio Direttivo e dai soci, il contributo di Cavallaro Lioi si sarebbe rivelato determinante grazie alla sua preparazione professionale, alla sensibilità umana e alla conoscenza approfondita dei fenomeni mafiosi, elementi che hanno contribuito alla crescita dell’associazione e al consolidamento della sua presenza nel panorama dell’antimafia sociale.

Associazione Giovanni Panunzio, auguri al presidente Dimitri Cavallaro Lioi: «Grazie Presidente»


Avvocato penalista del Foro di Bergamo e studioso delle dinamiche criminali, Dimitri Cavallaro Lioi viene descritto come una guida autorevole, capace di coniugare competenza giuridica, passione civile e senso dello Stato, promuovendo un percorso associativo fondato sui principi di giustizia, libertà e dignità della persona.

Tra i risultati riconosciuti al lavoro svolto sotto la sua presidenza vi è anche la valorizzazione della figura di Giovanni Panunzio, simbolo nazionale della lotta al racket delle estorsioni e unica vittima di mafia della Capitanata ufficialmente riconosciuta dallo Stato italiano, inserita nell’elenco pubblico del Ministero dell’Interno delle vittime della criminalità organizzata. Un impegno che ha contribuito a mantenere viva la memoria del suo sacrificio e a diffondere il valore della sua testimonianza civile.

Proprio nei giorni scorsi, l’Associazione Giovanni Panunzio ha inoltre ricevuto il prestigioso Premio per la Legalità e la Lotta alle Mafie, conferito dalla Fondazione di Comunità del Sud Europa Gea del Consiglio Regionale del Lazio, quale riconoscimento dell’attività svolta nella promozione dei valori dell’antimafia e della cultura della legalità.

Un riconoscimento che il Consiglio Direttivo ha deciso di dedicare al presidente come segno di stima per l’impegno, la competenza e la dedizione dimostrati negli anni.

Nel messaggio conclusivo, l’associazione rinnova al presidente gli auguri più sinceri, accompagnandoli da parole di riconoscenza: «Grazie Presidente, per aver fatto della cultura, della competenza e dell’impegno civile autentici strumenti di servizio alla comunità e ai valori della legalità».

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