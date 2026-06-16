Assunzioni ASE tramite Manpower, Forza Manfredonia attacca: «La città merita trasparenza»

Si accende il dibattito politico a Manfredonia sulle assunzioni ASE tramite l’agenzia interinale Manpower. A intervenire con toni critici è il movimento politico Forza Manfredonia, che contesta la replica fornita da ASE Spa in merito alle polemiche sorte sulle procedure di selezione del personale.

Secondo il movimento, le spiegazioni dell’azienda partecipata non avrebbero chiarito i dubbi sollevati da cittadini e candidati esclusi, ma avrebbero anzi aperto nuovi interrogativi sulla gestione della vicenda.

«La replica di ASE Spa in merito alle polemiche sulle assunzioni tramite l’agenzia interinale Manpower non cancella i dubbi, anzi, ne solleva di nuovi sulla governance della nostra azienda partecipata», afferma il movimento politico.

Nel mirino di Forza Manfredonia vi è in particolare la posizione assunta da ASE, che avrebbe attribuito all’agenzia interinale la responsabilità della verifica dei requisiti dei candidati.

«Liquidare i legittimi dubbi dei cittadini e dei candidati esclusi dicendo che ‘la responsabilità della verifica è solo di Manpower’ è una risposta burocratica che non fa onore a chi gestisce un servizio pubblico essenziale per Manfredonia», si legge nella nota.

Il movimento parla apertamente di un possibile “scaricabarile” tra soggetti coinvolti, sostenendo che un’azienda pubblica non possa limitarsi a demandare integralmente le verifiche a un soggetto privato senza garantire la massima trasparenza.



«Siamo di fronte al classico gioco dello scaricabarile, l’azienda pubblica si lava le mani delegando a un privato, e l’agenzia privata si auto-assolve con una nota formale assicurando che è tutto in regola», prosegue la presa di posizione.

Forza Manfredonia chiede quindi che vengano resi pubblici gli atti relativi alla procedura selettiva, con particolare riferimento alla verifica dei requisiti richiesti dall’avviso.

«La trasparenza non si fa con le rassicurazioni private via PEC bensì mostrando gli atti a tutela di tutti i lavoratori che hanno partecipato all’avviso pubblico riponendo fiducia nelle istituzioni», evidenzia il movimento.

Tra i punti sollevati anche quello relativo all’esperienza pregressa richiesta ai candidati, che secondo Forza Manfredonia dovrebbe essere chiarita attraverso criteri oggettivi e verificabili.

«Se l’avviso richiedeva esplicitamente un’esperienza pregressa nel ruolo, la città e i candidati esclusi hanno il diritto di sapere – nel dettaglio e con criteri oggettivi – come sia stata valutata questa esperienza», viene sottolineato nella nota.

Il movimento chiede inoltre al Sindaco e all’Amministrazione comunale di intervenire formalmente, pretendendo da ASE la trasmissione della documentazione relativa alle verifiche svolte da Manpower e dei criteri utilizzati per attestare i requisiti dei candidati.

Nel documento si sollecita anche una riflessione sul ricorso strutturale al lavoro interinale, avanzando la possibilità di ricorrere invece a concorsi pubblici trasparenti e gestiti direttamente, così da garantire pari opportunità ai giovani e ai disoccupati del territorio.

«Che direttive sono state date alla società interinale?! Che fine ha fatto il piano industriale?! Che si vuole fare con ASE!?», domanda Forza Manfredonia, che conclude chiedendo maggiore vigilanza nella gestione delle società partecipate.

«I servizi pubblici si difendono garantendo massima trasparenza interna. Chi amministra la cosa pubblica ha il dovere di vigilare, non di fare da semplice passacarte alle agenzie interinali», conclude il movimento politico.

Lo riporta su Facebook, FORZA Manfredonia.