CERIGNOLA – Il presidente del Consiglio comunale, avvocato Sabina Ditommaso, ha convocato in seduta d’urgenza il Consiglio comunale per mercoledì 17 giugno 2026 alle ore 17 in prima convocazione e per giovedì 18 giugno alle ore 18 in seconda convocazione presso l’Aula consiliare del Palazzo di Città.
La convocazione fa seguito alla richiesta avanzata dal sindaco con nota protocollata il 16 giugno. Numerosi i punti inseriti all’ordine del giorno, con particolare attenzione ai temi finanziari e di bilancio.
Tra gli argomenti principali figurano una variazione al Bilancio di previsione finanziario 2026-2028, la presa d’atto della rinegoziazione di prestiti concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti e le conseguenti modifiche contabili, oltre alla discussione sulla definizione agevolata delle entrate comunali affidate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
L’assemblea sarà inoltre chiamata a ratificare due variazioni di bilancio già adottate in via d’urgenza dalla Giunta comunale e ad esaminare diversi provvedimenti relativi al riconoscimento di debiti fuori bilancio, compresi quelli derivanti da sentenze della Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Foggia.
Come previsto dal regolamento comunale, la seduta sarà trasmessa in diretta streaming sul sito istituzionale del Comune, consentendo ai cittadini di seguire i lavori dell’assise civica.
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