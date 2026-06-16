FOGGIA – La crisi politica al Comune di Foggia potrebbe avviarsi verso una soluzione. I consiglieri della maggioranza di campo largo sarebbero pronti a sottoscrivere un documento unitario per chiedere alla sindaca dimissionaria Maria Aida Episcopo di ritirare le dimissioni e proseguire il mandato amministrativo fino alla sua naturale scadenza.

Il documento, frutto di una riunione tra i capigruppo di maggioranza, confermerebbe sostegno e fiducia alla prima cittadina, ribadendo la volontà politica di ricompattare la coalizione dopo le tensioni delle ultime settimane. L’obiettivo dichiarato è quello di presentarsi uniti in Consiglio comunale e proseguire nella realizzazione degli impegni assunti con la città.

Intanto è stato fissato per lunedì 22 giugno il Consiglio comunale dedicato al rendiconto di gestione 2025, in seconda convocazione. La seduta rappresenterà un passaggio politico importante per verificare la tenuta della maggioranza e capire se esistano realmente le condizioni per superare la crisi.

La sindaca Episcopo, tuttavia, non avrebbe ancora sciolto le riserve. Dopo aver annunciato le dimissioni, ha più volte lasciato intendere di ritenere ancora irrisolte le questioni politiche che hanno portato alla rottura. Ora, forte della posizione assunta, potrebbe chiedere garanzie precise ai gruppi consiliari prima di valutare un eventuale passo indietro.

Nel documento della maggioranza si richiama il senso di responsabilità verso la cittadinanza e si sottolinea la necessità di discutere eventuali divergenze all’interno delle riunioni politiche, evitando nuove divisioni in aula. Lo riporta foggiatoday.it.