Edizione n° 6099

BALLON D'ESSAI

SANITASERVICE LANOTTE // Sanitaservice BAT, Lanotte (FI): “Società senza governance. Che aspetta Decaro?”
16 Giugno 2026 - ore  10:52

CALEMBOUR

ANTONIO LA FORGIA // Molfetta, 23enne ucciso a colpi di pistola nella notte: indagini a tutto campo
16 Giugno 2026 - ore  10:40

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Foggia aderisce alla Giornata Mondiale della SLA: Palazzo di Città si illumina di verde il 21 giugno

FOGGIA SLA Foggia aderisce alla Giornata Mondiale della SLA: Palazzo di Città si illumina di verde il 21 giugno

La facciata esterna di Palazzo di Città sarà illuminata di verde, colore che richiama l’attenzione su una delle patologie neurodegenerative più invalidanti

Foggia aderisce alla Giornata Mondiale della SLA: Palazzo di Città si illumina di verde il 21 giugno

Comune di Foggia - Fonte Immagine: lagazzettadelmezzogiorno.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
16 Giugno 2026
Cronaca // Foggia //

Domenica 21 giugno il Comune di Foggia aderirà alla Giornata Mondiale della Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA), promuovendo un gesto simbolico di sensibilizzazione: nelle ore serali, la facciata esterna di Palazzo di Città sarà illuminata di verde, colore che richiama l’attenzione su una delle patologie neurodegenerative più invalidanti.

La Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) è una malattia progressiva che incide profondamente sulla vita dei pazienti e delle loro famiglie, chiamate ogni giorno a confrontarsi con difficoltà assistenziali, psicologiche e organizzative spesso molto complesse.

Con questa iniziativa, l’Amministrazione comunale intende sensibilizzare l’opinione pubblica sui bisogni legati alla ricerca scientifica e all’assistenza, manifestando al tempo stesso vicinanza e solidarietà ai malati e ai loro caregiver, oltre a ribadire l’importanza dell’inclusione e del sostegno alle persone più fragili.

Non sarà invece possibile illuminare contemporaneamente anche la Fontana del Sele, a causa della concomitanza con il Gio Festival, che vedrà Piazza Cavour ospitare la rappresentazione dell’Andrea Chénier, diretta da Mario Martone.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

“Sii sempre, in ogni circostanza e di fronte a tutti, un uomo libero e pur di esserlo sii pronto a pagare qualsiasi prezzo.” Sandro Pertini

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO