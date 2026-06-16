Foggia aderisce alla Giornata Mondiale della SLA: Palazzo di Città si illumina di verde il 21 giugno

Domenica 21 giugno il Comune di Foggia aderirà alla Giornata Mondiale della Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA), promuovendo un gesto simbolico di sensibilizzazione: nelle ore serali, la facciata esterna di Palazzo di Città sarà illuminata di verde, colore che richiama l’attenzione su una delle patologie neurodegenerative più invalidanti.

La Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) è una malattia progressiva che incide profondamente sulla vita dei pazienti e delle loro famiglie, chiamate ogni giorno a confrontarsi con difficoltà assistenziali, psicologiche e organizzative spesso molto complesse.

Con questa iniziativa, l’Amministrazione comunale intende sensibilizzare l’opinione pubblica sui bisogni legati alla ricerca scientifica e all’assistenza, manifestando al tempo stesso vicinanza e solidarietà ai malati e ai loro caregiver, oltre a ribadire l’importanza dell’inclusione e del sostegno alle persone più fragili.

Non sarà invece possibile illuminare contemporaneamente anche la Fontana del Sele, a causa della concomitanza con il Gio Festival, che vedrà Piazza Cavour ospitare la rappresentazione dell’Andrea Chénier, diretta da Mario Martone.