FOGGIA – È stata aggiudicata in via definitiva la concessione ponte per la gestione dello stadio comunale “Pino Zaccheria” di Foggia, destinata a garantire l’utilizzo dell’impianto per manifestazioni sportive e grandi eventi fino al termine della stagione calcistica 2026-2027.

L’amministrazione comunale, attraverso il Servizio Contratti e Appalti, ha concluso la procedura aperta prevista dal Codice dei Contratti Pubblici. Alla gara, svoltasi il 23 settembre 2025, è pervenuta una sola offerta, risultata ammissibile.

L’aggiudicazione è andata all’ASD Heraclea Calcio, già individuata come aggiudicataria provvisoria nel verbale di gara del 23 settembre 2025. Successivamente, con determinazione dirigenziale n. 2504/2025, è stata formalizzata l’aggiudicazione definitiva, divenuta efficace il 13 gennaio 2026.

L’importo annuale posto a base di gara era pari a 127.829,39 euro oltre IVA, mentre il valore biennale dell’aggiudicazione è stato fissato in 24.001,25 euro oltre IVA. La procedura è stata aggiudicata con il criterio del minor ribasso percentuale sul canone di concessione.

Il provvedimento consente dunque di assicurare la continuità gestionale dello storico impianto sportivo cittadino, in attesa delle future determinazioni dell’amministrazione comunale sulla gestione a lungo termine dello stadio Zaccheria.

Fonte: Avviso di aggiudicazione definitiva del Comune di Foggia