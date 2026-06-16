FOGGIA – Prosegue a Foggia l’attivazione del nuovo sistema di raccolta differenziata basato su cassonetti intelligenti e accesso controllato. Nei quartieri Macchia Gialla e Zona Stadio l’installazione delle nuove postazioni è ormai in fase avanzata e nelle prossime settimane il servizio entrerà progressivamente a regime.

I nuovi contenitori potranno essere aperti tramite una tessera personale oppure attraverso un’applicazione dedicata, consentendo un conferimento più ordinato e monitorato dei rifiuti urbani.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Foggia in collaborazione con AMIU Puglia, punta a migliorare la qualità della raccolta differenziata, contrastare l’abbandono indiscriminato dei rifiuti e contribuire al decoro urbano. Le aperture dei cassonetti sono state progettate per limitare il conferimento di materiali non conformi e di sacchi eccessivamente voluminosi che potrebbero compromettere il corretto funzionamento del servizio.

Parallelamente prosegue la distribuzione delle tessere elettroniche ai cittadini. I punti di consegna sono attivi presso l’Ex Circoscrizione Centro, in via Lorenzo Scillitani, e presso il Centro Comunale di Raccolta di viale Kennedy. Gli sportelli sono aperti dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle 9 alle 13.

Per agevolare le operazioni, AMIU Puglia ha previsto la possibilità di ritirare fino a due tessere per conto di altri utenti tramite delega. Una misura pensata soprattutto per anziani, persone con difficoltà di spostamento e famiglie impossibilitate a raggiungere direttamente i punti di distribuzione.

La tessera rappresenta la modalità principale di accesso al nuovo sistema, mentre l’app offre una soluzione alternativa per gli utenti che preferiscono gestire il servizio direttamente dal proprio smartphone.

L’introduzione dei cassonetti intelligenti rappresenta uno dei passaggi più significativi nel percorso di riorganizzazione della raccolta dei rifiuti in città. L’obiettivo dichiarato è aumentare la percentuale di differenziata e promuovere comportamenti più responsabili da parte dei cittadini, attraverso strumenti tecnologici in grado di rendere il servizio più efficiente e controllabile.

Un cambiamento che interesserà progressivamente tutta Foggia e che punta a costruire una gestione dei rifiuti più moderna, sostenibile e rispettosa dell’ambiente. Lo riporta foggiatoday.it.