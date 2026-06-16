FOGGIA – Il Tribunale del Riesame di Bari ha respinto il ricorso presentato dalla difesa di Daniele Barbaro, 35 anni, nell’ambito dell’inchiesta della Dda e della Squadra Mobile di Foggia sulla presunta tentata estorsione legata a un orologio Patek Philippe del valore di circa 160mila euro.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta del Mezzogiorno, i giudici hanno ritenuto valide e utilizzabili le intercettazioni disposte a carico dell’indagato, confermando anche la sussistenza dell’aggravante del metodo mafioso.

L’indagine riguarda la gambizzazione di un commerciante foggiano, ferito a colpi di pistola la sera del 14 marzo scorso. Per quella vicenda, il 25 marzo furono fermati Daniele Barbaro, Ciro Spinelli, 40 anni, Luca Pompilio, 34 anni, e Giuseppe Bruno, 18 anni, accusati a vario titolo di tentata estorsione e lesioni aggravate dal metodo mafioso.

Al centro della vicenda ci sarebbe un orologio Patek Philippe rapinato, per la cui restituzione alcuni ambienti criminali si sarebbero rivolti a Barbaro. La mediazione, secondo l’accusa, avrebbe dovuto fruttare una somma compresa tra 50mila e 80mila euro.

La difesa aveva contestato l’utilizzabilità delle intercettazioni, sostenendo che le captazioni effettuate tramite software spia sul telefono dell’indagato richiedessero una motivazione particolarmente rigorosa da parte del giudice. Per il legale, il riferimento al clima omertoso indicato dagli investigatori sarebbe stato troppo generico.

Di parere opposto la Dda, rappresentata dal pm Bruna Manganelli, secondo cui il provvedimento autorizzativo sarebbe stato adeguatamente motivato e fondato su un quadro indiziario dettagliato. Il Tribunale del Riesame ha accolto la tesi dell’accusa, rigettando la richiesta della difesa.

Respinta anche l’istanza con cui si chiedeva di escludere l’aggravante mafiosa. Secondo la Procura, l’intera vicenda sarebbe caratterizzata da modalità intimidatorie riconducibili al metodo mafioso. Tra gli elementi evidenziati dagli inquirenti, anche alcune conversazioni intercettate nelle quali sarebbero emerse minacce dirette al commerciante e indicazioni operative ai presunti complici.

Il commerciante, dopo essere stato ferito, si era recato al pronto soccorso sostenendo di essere stato colpito da uno sconosciuto. Una versione che, secondo gli investigatori, si inserirebbe nel contesto di pressione e intimidazione ricostruito nell’inchiesta.

Il ricorso relativo alla posizione di Ciro Spinelli sarà discusso in Cassazione il prossimo 24 giugno.

Fonte: La Gazzetta del Mezzogiorno