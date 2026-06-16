Foggia verso giorni di traffico intenso tra maxi concorso e festa della Guardia di Finanza

Foggia si prepara a giorni particolarmente complessi sul fronte della viabilità, con il rischio di forti disagi tra il maxi concorso per OSS del Policlinico “Riuniti”, che richiamerà oltre 20mila candidati, e le celebrazioni per l’anniversario della Guardia di Finanza ai Campi Diomedei, evento che vedrà anche la presenza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Le giornate considerate più critiche saranno quelle comprese tra lunedì 22 e giovedì 25 giugno, periodo in cui tassisti e operatori del trasporto locale stanno predisponendo un piano straordinario per evitare il collasso della mobilità cittadina.

I 17 taxi e le due vetture NCC (Noleggio con Conducente) attive in città garantiranno infatti una presenza continuativa, rinunciando a turni di riposo per assicurare il servizio nei giorni di maggiore afflusso. È inoltre allo studio una tariffa calmierata unica per il tragitto tra la stazione ferroviaria e Vigna Nocelli, sede delle prove concorsuali.

La CLAAI, Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane, ha avviato un’interlocuzione con iscritti e istituzioni per ridurre al minimo i disagi e contrastare il fenomeno del trasporto abusivo.



“Confidiamo anche nella collaborazione e nel senso di responsabilità dei cittadini”, afferma Walter Chinni, presidente del sindacato di categoria, “perché almeno in quei giorni sia effettivo il divieto di transito davanti alla Stazione e si evitino parcheggi non consentiti. Abbiamo naturalmente sollecitato a questo scopo le forze dell’ordine e la Polizia Locale, ma sappiamo che, malgrado la piena disponibilità manifestataci dal Comandante, il dottor Vincenzo Manzo, la presenza degli agenti non potrà essere continuativa. Serve una prova di maturità da parte di tutti”.

Chinni richiama inoltre l’attenzione sui rischi legati all’utilizzo di servizi abusivi, sottolineando che “non è solo un problema di illegalità e di evasione fiscale, ma anche di sicurezza e incolumità”. “Le nostre auto liberamente utilizzabili o le vetture di Noleggio con Conducente sono sottoposte a controlli rigorosi, guidate da professionisti esperti e assicurate con massimali elevati. Chi si affida a un abusivo fa un salto nel buio, oltre a danneggiare il lavoro onesto”, aggiunge.

“Foggia è chiamata a una non facile prova di maturità e noi tassisti siamo pronti a sostenerla e supportarla mettendo in campo tutte le nostre energie. Serve la consapevolezza che solo il rispetto delle regole garantisce una convivenza serena”, conclude Chinni.