Chi segue il calcio da almeno vent’anni lo avverte in modo quasi istintivo: indovinare il vincitore di un campionato è diventato troppo facile. Le sorprese esistono ancora, ma sono diventate eccezioni rare in un sistema che tende a premiare sempre gli stessi club. Il fenomeno riguarda quasi tutti i grandi tornei europei e ha radici precise, misurabili e in larga parte economiche.

Capire perché il pallone rotola in modo così ordinato aiuta a leggere meglio le partite, ma anche a interrogarsi sul futuro di uno sport che ha costruito la propria fortuna proprio sull’incertezza del risultato.

I numeri dei campionati europei

Le statistiche degli ultimi quindici anni raccontano una concentrazione di vittorie senza precedenti nella storia recente. Prima di analizzare le cause, conviene osservare quanto sia diffuso il fenomeno nei cinque tornei principali del continente, perché i dati mostrano una tendenza comune a contesti calcistici molto diversi tra loro.

Campionato Club dominante Periodo di dominio Bundesliga Bayern Monaco 11 titoli consecutivi (2013-2023) Serie A Juventus 9 scudetti consecutivi (2012-2020) Ligue 1 Paris Saint-Germain Quasi ogni titolo dal 2013 in poi Premier League Manchester City 4 titoli consecutivi (2021-2024) Scozia Celtic e Rangers Duopolio ininterrotto dal 1986

Numeri del genere erano impensabili negli anni Ottanta e Novanta, quando in Italia vincevano anche Verona e Sampdoria e in Inghilterra il titolo passava di mano con regolarità. Oggi la classifica finale assomiglia spesso a quella di partenza, con poche posizioni davvero contese.

La forza economica come fattore decisivo

La spiegazione principale è di natura economica. I ricavi generati dalla Champions League, dai diritti televisivi e dalle sponsorizzazioni globali si concentrano su un gruppo ristretto di società, che reinveste quelle risorse in rose sempre più profonde. Chi parte avanti accumula vantaggio anno dopo anno, perché qualificarsi alle coppe europee garantisce entrate che gli inseguitori semplicemente non possono raggiungere.

Questo circolo si autoalimenta anche sul mercato dei giocatori. Un club con il doppio del budget salariale del rivale vince il confronto diretto nella grande maggioranza dei casi, come dimostrano da anni gli studi sull’economia dello sport. Il talento segue il denaro, il denaro segue i risultati e i risultati tornano a generare denaro, in una spirale che restringe progressivamente il numero dei contendenti credibili.

Le riforme dei formati europei, ampliando i posti e i premi per i club già affermati, rischiano di accentuare ulteriormente questa distanza.

Dati e algoritmi nella preparazione delle partite

Accanto al fattore economico agisce una rivoluzione tecnologica più silenziosa. Le società professionistiche analizzano oggi ogni aspetto del gioco attraverso metriche avanzate, dagli expected goals ai chilometri percorsi ad alta intensità. Gli stessi modelli probabilistici che da decenni regolano i margini o le quote di un sito di scommesse, come il casinò online runa , vengono ora applicati alla preparazione tattica, al reclutamento e perfino alla prevenzione degli infortuni, riducendo lo spazio del caso a ogni livello.

Gli strumenti più diffusi nei reparti di analisi sono ormai standardizzati:

modelli di expected goals per valutare la qualità reale delle occasioni create e concesse

sistemi di tracciamento GPS che monitorano carichi di lavoro e condizione atletica

software di scouting che confrontano migliaia di profili su parametri oggettivi

analisi video automatizzata delle palle inattive e delle transizioni avversarie

Quando tutti misurano tutto, gli errori diminuiscono e con loro le sorprese. Le squadre ricche, che possono permettersi i reparti di analisi migliori, trasformano questo vantaggio informativo in ulteriore superiorità sul campo.

Cosa resta dell’incertezza

Sarebbe però sbagliato dichiarare morta l’imprevedibilità. Il Leicester campione d’Inghilterra nel 2016, partito a quote che i bookmaker fissavano a 5000 contro 1, resta l’esempio più citato di impresa contro ogni logica. Più di recente, il Bayer Leverkusen ha interrotto l’egemonia del Bayern vincendo la Bundesliga 2023-24 senza perdere una sola partita di campionato, dimostrando che una gestione tecnica eccellente può ancora colmare un divario economico enorme.

La singola partita, inoltre, conserva margini di caos che nessun algoritmo elimina del tutto. Un’espulsione, una deviazione, un errore arbitrale possono ribaltare i pronostici in novanta minuti. È sulla distanza dei dieci mesi di campionato che la forza economica diventa quasi sempre decisiva, perché il caso si compensa e la qualità media emerge.

Uno sport da riequilibrare

Il quadro complessivo indica un calcio più ordinato, più studiato e meno aperto agli esiti inattesi, soprattutto nelle classifiche finali dei grandi campionati. Le cause sono note: concentrazione dei ricavi, divari salariali crescenti e un uso sempre più raffinato dei dati. Le eccezioni continuano a esistere e tengono viva la passione, ma diventano statisticamente più rare ogni stagione. (nota stampa).