La politica foggiana vive uno di quei passaggi che hanno il sapore della verità. Non quella proclamata nei comunicati stampa o nelle conferenze di circostanza, ma quella che emerge quando i numeri diventano più importanti delle parole e la sopravvivenza politica prevale sulle narrazioni costruite negli anni.

Il cosiddetto “campo largo”, presentato come il modello politico capace di unire sensibilità diverse in nome di un progetto comune, rischia oggi di rivelarsi per quello che molti sospettavano fosse sin dall’inizio: un contenitore fragile, tenuto insieme più dalla necessità elettorale che da una reale visione condivisa della città.

L’improvvisa conversione della politica

In questo scenario si colloca la posizione di Raffaele Piemontese e di chi, fino a ieri, ha alimentato tensioni, distinguo e prese di distanza dall’amministrazione guidata dalla sindaca Maria Aida Episcopo. Oggi, però, il vento sembra cambiato. E non per una improvvisa conversione politica o per una ritrovata sintonia programmatica. A cambiare sono i numeri.

Quando la prospettiva di una crisi definitiva si avvicina e il rischio di una marginalizzazione politica diventa concreto, ecco che l’appello all’unità torna improvvisamente di moda. Un’unità che appare più come una necessità che come una convinzione. Una sorta di riverenza tardiva nei confronti della sindaca, chiamata ora a salvare una coalizione che molti dei suoi stessi alleati hanno contribuito a indebolire.

Il significato della richiesta di ritirare le dimissioni

La richiesta rivolta alla Episcopo di ritirare le dimissioni assume quindi un significato che va oltre il semplice gesto politico. Somiglia piuttosto a un’ammissione implicita: senza di lei, senza il consenso personale che continua a rappresentare, il castello rischia di crollare.

E qui emerge il vero nodo della questione.

L’Episcopo, la politica dal profilo autonomo

Maria Aida Episcopo non è mai sembrata una figura facilmente inquadrabile negli schemi tradizionali della politica cittadina. Ha costruito la propria immagine pubblica su un profilo di autonomia, correttezza istituzionale e distanza dai tradizionali meccanismi di appartenenza e fedeltà correntizia. Una caratteristica che, paradossalmente, è stata spesso vissuta come un problema da chi è abituato a considerare la politica come un sistema di equilibri e compensazioni permanenti.

Il peso della decisione

Per questo la decisione che la sindaca dovrà assumere avrà un peso enorme.

Accettare l’appello significherebbe concedere una seconda possibilità a una coalizione che oggi sembra aver bisogno di lei molto più di quanto lei abbia bisogno della coalizione. Ma significherebbe anche assumersi il rischio di diventare la “salvatrice” di una classe politica che, nei momenti decisivi, non sempre le ha garantito sostegno e lealtà.

Rifiutare, invece, equivarrebbe a rivendicare una coerenza personale e istituzionale, sottraendosi al ruolo di strumento per la conservazione degli equilibri di potere esistenti. La domanda è quindi inevitabile: la sindaca sarà chiamata a salvare un progetto politico o semplicemente a salvare le carriere politiche di chi teme di scomparire? In questo quadro spicca la posizione di Nunzio Angiola.

Angiola si smarca per coerenza

Mentre molti cercano nuove convergenze e nuovi compromessi, Angiola sceglie una strada diversa: quella della coerenza politica. Una scelta che può essere condivisa o criticata, ma che appare lineare e comprensibile. Non cerca rifugi sotto ombrelli sempre più stretti, non rincorre formule ormai logorate dal tempo e non si presta a operazioni di maquillage politico.

In una stagione in cui le alleanze cambiano con la velocità delle convenienze, la sua decisione di proseguire autonomamente rappresenta un elemento di discontinuità. Per alcuni sarà isolamento; per altri sarà credibilità. Di certo è una posizione che evita l’ambiguità.

La nudità della verità celata

La crisi attuale, in fondo, sta mettendo a nudo una verità che la politica foggiana fatica da tempo ad affrontare: i numeri possono tenere in piedi una maggioranza, ma non costruiscono automaticamente una leadership. Possono garantire la sopravvivenza di una coalizione, ma non restituire fiducia ai cittadini.

Per questo il passaggio che si apre davanti alla sindaca Episcopo non riguarda soltanto il futuro dell’amministrazione comunale. Riguarda il significato stesso della politica in città.

Il futuro non può e deve aspettare

Se il “campo largo” sopravviverà, dovrà dimostrare di essere qualcosa di più di una sommatoria di interessi e di sigle. Se invece tutto si ridurrà all’ennesima operazione di ricomposizione numerica, allora la vicenda avrà certificato il fallimento di un progetto che aveva promesso innovazione e si ritrova oggi a chiedere soccorso proprio a quella figura che, fino a ieri, molti consideravano troppo autonoma e poco controllabile.

La partita è aperta. Ma una cosa appare già evidente: chi oggi invoca unità dovrebbe spiegare ai cittadini perché quella stessa unità sia stata sacrificata fino a quando non è diventata indispensabile per la propria sopravvivenza politica. Perché la differenza tra una coalizione e un cartello elettorale sta tutta qui. E Foggia, forse, è arrivata al momento di scoprirlo.

a cura di Maurizio Varriano