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Home // Gargano // Inchiesta su Michele Merla, “La Svolta” chiede le dimissioni del sindaco: «Serve un cambio di rotta»

"SINDACO SI DIMETTA" Inchiesta su Michele Merla, “La Svolta” chiede le dimissioni del sindaco: «Serve un cambio di rotta»

"Riteniamo che, per tutelare le istituzioni e la serenità della comunità, il sindaco e la sua Giunta debbano compiere un atto di responsabilità attraverso le dimissioni immediate"

San Marco in Lamis, al Segretario generale la retribuzione di risultato: decreto del sindaco Merla

Michele Merla, sindaco di San Marco in Lamis - Fonte Immagine: Sanmarcoinlamis.eu

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
16 Giugno 2026
Gargano // Manfredonia //

SAN MARCO IN LAMIS – Il movimento civico “La Svolta” interviene sull’inchiesta giudiziaria che coinvolge il sindaco di San Marco in Lamis, Michele Merla, esprimendo «sgomento e preoccupazione» per gli sviluppi emersi nelle ultime ore.

In una nota diffusa oggi, il gruppo civico richiama il principio del garantismo e della presunzione di innocenza, sottolineando tuttavia la necessità di distinguere tra il piano giudiziario e quello politico.

«Crediamo fermamente nel diritto di Michele Merla di difendersi nelle sedi opportune – afferma il movimento – ma riteniamo che, per tutelare le istituzioni e la serenità della comunità, il sindaco e la sua Giunta debbano compiere un atto di responsabilità attraverso le dimissioni immediate».

Secondo “La Svolta”, la vicenda rischia di produrre conseguenze negative sull’immagine della città, finita al centro dell’attenzione mediatica nazionale. Da qui la richiesta di un passo indietro dell’attuale amministrazione e l’auspicio di una fase di transizione affidata a un commissario prefettizio.

Nel comunicato, il movimento rivolge inoltre un appello al Partito Democratico, invitandolo a prendere una posizione chiara sulla vicenda e ad avviare un percorso politico in vista delle elezioni amministrative previste nel 2027.

Non manca una critica all’opposizione consiliare, accusata di mantenere un atteggiamento troppo prudente rispetto a una situazione ritenuta particolarmente delicata per la città.

«Alle minoranze chiediamo di battere un colpo – scrive il movimento – perché il ruolo di rappresentanza impone di non restare spettatori passivi quando il bene comune è in gioco».

“La Svolta” conclude ribadendo la volontà di contribuire a una fase di rilancio politico e amministrativo per San Marco in Lamis, chiedendo che la prossima campagna elettorale sia improntata ai temi della trasparenza e della rinascita del territorio.

Il comunicato è stato diffuso il 16 giugno 2026 dal movimento civico “La Svolta”.

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