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Home // cronaca // Lucera, nominata la commissione per la gara del progetto SAI da oltre 1,1 milioni di euro

SAI COMMISSIONE Lucera, nominata la commissione per la gara del progetto SAI da oltre 1,1 milioni di euro

Con una determinazione del Settore Appalti, SUA e Contratti della Provincia di Foggia è stata ufficialmente nominata la commissione giudicatrice

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ph ANSA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
16 Giugno 2026
cronaca // Foggia //

LUCERA – Prosegue l’iter amministrativo per l’affidamento del servizio di gestione dell’accoglienza, integrazione e tutela destinato a richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale nell’ambito del progetto territoriale SAI del Comune di Lucera. Con una determinazione del Settore Appalti, SUA e Contratti della Provincia di Foggia è stata ufficialmente nominata la commissione giudicatrice incaricata di valutare le offerte tecniche ed economiche relative alla procedura di gara.

L’appalto riguarda la gestione di 35 posti del progetto SAI (ex Sprar/Siproimi) per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2028. L’importo stimato del contratto ammonta a 1.183.600,43 euro oltre IVA, coincidente con la base d’asta.

La procedura è stata avviata dal Comune di Lucera tramite la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Foggia. Alla scadenza dei termini, prorogati al 23 maggio 2026, è pervenuta una sola offerta, successivamente ammessa alla fase successiva dal seggio di gara.

La commissione sarà presieduta dal dottor Alfredo Mignozzi, segretario comunale del Comune di Foggia. Componenti saranno la dottoressa Angelica D’Antini, funzionario assistente sociale del Comune di Foggia, e il dottor Marco Sciarra, funzionario amministrativo del Comune di Rodi Garganico. Segretario verbalizzante sarà il dottor Nicola Di Stasio.

Il provvedimento non comporta impegni di spesa diretti per la Provincia, mentre i compensi dei commissari saranno a carico dell’ente aderente secondo le disposizioni vigenti.

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