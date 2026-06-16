MANFREDONIA – Una location storica, simbolo della città, scelta per raccontare attraverso la danza la bellezza di Manfredonia. Ma quello che avrebbe dovuto essere uno scenario suggestivo si è trasformato in una difficile ricerca di uno spazio pulito, sicuro e decoroso.
A segnalarlo è Rita Vaccarella, della scuola My Dance, dopo le riprese video effettuate nel primissimo pomeriggio di ieri con gli allievi più grandi dell’istituto. Le clip saranno utilizzate per completare lo spettacolo che andrà in scena la prossima settimana a teatro.
Secondo quanto raccontato, trovare una location storica libera da erbacce, incuria e feci è stato estremamente complicato. In particolare, l’attenzione viene posta su via delle Antiche Mura, definita in condizioni indecorose.
«La difficoltà per cercare una location storica pulita è stata immensa. Via delle Antiche Mura è indecente», denuncia Vaccarella, chiedendo un intervento urgente da parte dell’Amministrazione comunale e degli enti competenti.
Un ringraziamento speciale è stato rivolto a Pietro Le Noci, che con la cura del proprio angolo lungo le Antiche Mura ha consentito alla scuola di realizzare le riprese in sicurezza e in un contesto adeguato.
La segnalazione nasce anche dal desiderio di valorizzare Manfredonia e i suoi luoghi più rappresentativi. Da anni, infatti, la scuola My Dance porta avanti attività artistiche e culturali che puntano a far emergere la bellezza della città attraverso il talento dei giovani allievi.
«Impegnarsi per far emergere la nostra bellissima città fa parte da sempre delle priorità della scuola My Dance», sottolinea Vaccarella.
Da qui l’appello rivolto al Comune di Manfredonia, al sindaco Domenico La Marca, all’assessore Francesco Schiavone e a chi di competenza: intervenire affinché le Antiche Mura vengano ripulite e restituite alla città in condizioni dignitose.
Un patrimonio storico e identitario come quello delle Antiche Mura non può essere lasciato all’incuria. La richiesta è semplice: maggiore attenzione, manutenzione costante e rispetto per uno dei luoghi più significativi di Manfredonia.
A cura di Michele Solatia.
4 commenti su "Manfredonia, Antiche Mura nel degrado: «Tra erbacce e sporcizia impossibile girare un video»"
La prova provata che Manfredonia non viene pulita da chi di competenza e non solo in questo sito ma in tutti gli spazi pubblici. In questi giorni si sta provvedendo allo sfalcio dell’erba gialla alta che invadeva/invade e quello che emerge è un lavoro monco, nel senso che emergono tanti rifiuti che nessuno raccoglie… da regolamento comunale con l’ASE spetterebbe a quest’ultima ma a quanto pare nessuno lo sà e tanto meno si rendono conto del “DEGRADO TAGLIATO CHE FA EMERGERE ULTERIORE DEGRADO”.
Quanto è bella Manfredonia, la nostra città, se venisse rispettata da tutti ma proprio tutti, nei luoghi dove stazionano le opere più storiche e nelle nuove zone di edificazione che a quanto si vede non sono mai state muove in quanto si è provveduto solo alla edificazione e non anche al completamento delle famose opere di urbanizzazione… sebbene coperte da polizze assicurative… che ne garantivano la loro monetizzazione e quindi realizzazione…
Storie non viste in altre realtà, dove le stesse opere venivano eseguite prima dei palazzi… Zapponeta ne è stata l’esempio !
non siamo amanti del nostro giardino
prova ne è che si prendono a riferimento
sempre i giardini del vicinato…
fossi il comune chiuderei con cancello e lucchetto come si faceva al parco giochi
giù alla villa.. chiusura serale e guardiano
durante il giorno….
il verde pubblico non è solo di competenza di chi dovrebbe assicurarne la manutenzione, ci vuole la voce unitaria dei cittadini….a non sporcare e portarsi dietro
persino il mozzicone di sigaretta…
SONO ANNI CHE CAMMINO SUI MARCIAPIEDI DI VIA DELLE ANTICHE MURA ALTEZZA BERNINI
E VECCHIA ENEL ORA BAR RISTORANTE ..NESSUNO NOTA COME SI BALLA CAMMINANDO….FORSE QUALCUNO CADE PURE MA SISTEMARLE NIENTE…..
Dal medio evo ad oggi, mai Manfredonia ha raggiunto vertici vergognosi di così alti di degrado urbano, sanitario, inciviltà e immoralità e sciatteria sociale. È evidente, acclarato,incontrovertibile.😢