Manfredonia, Antiche Mura nel degrado: «Tra erbacce e sporcizia impossibile girare un video»

MANFREDONIA – Una location storica, simbolo della città, scelta per raccontare attraverso la danza la bellezza di Manfredonia. Ma quello che avrebbe dovuto essere uno scenario suggestivo si è trasformato in una difficile ricerca di uno spazio pulito, sicuro e decoroso.

A segnalarlo è Rita Vaccarella, della scuola My Dance, dopo le riprese video effettuate nel primissimo pomeriggio di ieri con gli allievi più grandi dell’istituto. Le clip saranno utilizzate per completare lo spettacolo che andrà in scena la prossima settimana a teatro.

Secondo quanto raccontato, trovare una location storica libera da erbacce, incuria e feci è stato estremamente complicato. In particolare, l’attenzione viene posta su via delle Antiche Mura, definita in condizioni indecorose.

«La difficoltà per cercare una location storica pulita è stata immensa. Via delle Antiche Mura è indecente», denuncia Vaccarella, chiedendo un intervento urgente da parte dell’Amministrazione comunale e degli enti competenti.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto a Pietro Le Noci, che con la cura del proprio angolo lungo le Antiche Mura ha consentito alla scuola di realizzare le riprese in sicurezza e in un contesto adeguato.

La segnalazione nasce anche dal desiderio di valorizzare Manfredonia e i suoi luoghi più rappresentativi. Da anni, infatti, la scuola My Dance porta avanti attività artistiche e culturali che puntano a far emergere la bellezza della città attraverso il talento dei giovani allievi.

«Impegnarsi per far emergere la nostra bellissima città fa parte da sempre delle priorità della scuola My Dance», sottolinea Vaccarella.

Da qui l’appello rivolto al Comune di Manfredonia, al sindaco Domenico La Marca, all’assessore Francesco Schiavone e a chi di competenza: intervenire affinché le Antiche Mura vengano ripulite e restituite alla città in condizioni dignitose.

Un patrimonio storico e identitario come quello delle Antiche Mura non può essere lasciato all’incuria. La richiesta è semplice: maggiore attenzione, manutenzione costante e rispetto per uno dei luoghi più significativi di Manfredonia.

A cura di Michele Solatia.