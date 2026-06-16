Manfredonia assume un nuovo specialista tecnico: via libera all’utilizzo della graduatoria del Comune di Mattinata

MANFREDONIA – Un nuovo professionista entrerà presto a far parte della macchina amministrativa del Comune di Manfredonia. Con la determinazione dirigenziale n. 1285 del 15 giugno 2026, il Settore Risorse Umane ha disposto l’avvio della procedura per assumere uno “Specialista in attività tecniche e progettuali”, figura appartenente all’Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni, attraverso l’utilizzo di una graduatoria concorsuale già esistente presso il Comune di Mattinata.

La scelta si inserisce nel quadro della programmazione del fabbisogno di personale contenuta nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028, approvato dalla Giunta comunale lo scorso marzo. Tra gli obiettivi indicati dall’amministrazione vi era infatti il potenziamento degli uffici tecnici attraverso la copertura di un posto a tempo indeterminato destinato a un professionista con competenze progettuali e tecniche.

Per individuare il candidato, il Comune aveva avviato una ricognizione presso la Provincia di Foggia e numerosi enti locali del territorio, verificando l’esistenza di graduatorie ancora valide dalle quali poter attingere personale qualificato. La procedura, avviata nel maggio scorso, ha prodotto diverse risposte da parte delle amministrazioni contattate.

Tra queste, il Comune di Mattinata ha comunicato la disponibilità a concedere l’utilizzo della propria graduatoria relativa al concorso per istruttore direttivo tecnico, approvata nel giugno del 2024. Analoga disponibilità era stata manifestata anche dalla Provincia di Foggia, ma la relativa graduatoria risultava interessata da un contenzioso amministrativo pendente davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia. Il Comune di Foggia, invece, ha dichiarato l’esaurimento della propria graduatoria.

A orientare la decisione finale è stato il regolamento comunale approvato nel 2022 e successivamente modificato nel 2023, che disciplina l’utilizzo delle graduatorie di altri enti. Le norme prevedono che, in presenza di più graduatorie valide riferite allo stesso profilo professionale, venga privilegiata quella cronologicamente più risalente. Inoltre, il regolamento esclude espressamente le graduatorie interessate da ricorsi giudiziari pendenti.

Da qui la decisione di procedere con il Comune di Mattinata. L’ente sipontino ha quindi approvato lo schema di convenzione che consentirà di utilizzare la graduatoria del concorso bandito dal vicino centro garganico per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore direttivo tecnico.

Nella determinazione viene richiamata anche la consolidata giurisprudenza amministrativa che considera il ricorso alle graduatorie di altre amministrazioni uno strumento particolarmente efficace per ridurre tempi e costi delle assunzioni pubbliche. L’utilizzo di elenchi già formati attraverso procedure concorsuali regolarmente espletate consente infatti di evitare l’organizzazione di nuovi concorsi, con evidenti benefici sotto il profilo economico e organizzativo.

L’amministrazione sottolinea tuttavia come tale modalità di reclutamento debba comunque garantire il rispetto dei principi costituzionali di imparzialità, trasparenza ed efficienza, principi che regolano l’accesso al pubblico impiego e che trovano fondamento nell’articolo 97 della Costituzione e nel decreto legislativo 165 del 2001.

A cura di Michele Solatia.