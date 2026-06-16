MANFREDONIA – È stato convocato il Consiglio comunale di Manfredonia per venerdì 19 giugno 2026. L’assemblea cittadina si riunirà alle ore 15 nella Sala Consiliare di Palazzo San Domenico per discutere gli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

Come comunicato dall’Amministrazione comunale, la seduta sarà dedicata alla trattazione delle interrogazioni presentate dai consiglieri comunali, consentendo ai rappresentanti dell’assise di sottoporre all’attenzione della Giunta e degli uffici competenti questioni riguardanti l’attività amministrativa e le problematiche di interesse per la comunità.

L’appuntamento rientra nell’ordinaria attività istituzionale del Consiglio comunale, organo chiamato a svolgere funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo.

La riunione si terrà presso la Sala Consiliare di Palazzo San Domenico, sede istituzionale del Comune di Manfredonia.

L’ordine del giorno

Trattazione delle interrogazioni presentate dai consiglieri comunali.