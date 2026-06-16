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MANFREDONIA COMUNE Manfredonia, convocato il Consiglio comunale: seduta il 19 giugno a Palazzo San Domenico

Come comunicato dall'Amministrazione comunale, la seduta sarà dedicata alla trattazione delle interrogazioni presentate dai consiglieri comunali

Manfredonia, convocato il Consiglio comunale: seduta il 19 giugno a Palazzo San Domenico

Consiglio comunale di Manfredonia - Fonte Immagine: Facebook, Comune di Manfredonia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
16 Giugno 2026
Manfredonia // Politica //

MANFREDONIA – È stato convocato il Consiglio comunale di Manfredonia per venerdì 19 giugno 2026. L’assemblea cittadina si riunirà alle ore 15 nella Sala Consiliare di Palazzo San Domenico per discutere gli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

Come comunicato dall’Amministrazione comunale, la seduta sarà dedicata alla trattazione delle interrogazioni presentate dai consiglieri comunali, consentendo ai rappresentanti dell’assise di sottoporre all’attenzione della Giunta e degli uffici competenti questioni riguardanti l’attività amministrativa e le problematiche di interesse per la comunità.

L’appuntamento rientra nell’ordinaria attività istituzionale del Consiglio comunale, organo chiamato a svolgere funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo.

La riunione si terrà presso la Sala Consiliare di Palazzo San Domenico, sede istituzionale del Comune di Manfredonia.

L’ordine del giorno
Trattazione delle interrogazioni presentate dai consiglieri comunali.

1 commenti su "Manfredonia, convocato il Consiglio comunale: seduta il 19 giugno a Palazzo San Domenico"

  1. Errare e umano, perseverare è diabolico. A questo si è ridotto oramai lo svolgimento del consiglio comunale. Perdita di tempo e gettoni di presenza sprecati, tanto le decisioni sono già prese in sedute di giunta.

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