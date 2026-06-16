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Home // Manfredonia // Manfredonia, disabile impossibilitata ad accedere al CUP. Siorini: “Ecco la denuncia dei Sovranisti per l’Italia”

MANFREDONIA CUP Manfredonia, disabile impossibilitata ad accedere al CUP. Siorini: “Ecco la denuncia dei Sovranisti per l’Italia”

"Non può camminare, ma le è stato chiesto di percorrere a piedi il tragitto fino agli sportelli"

CUP MANFREDONIA, IMMAGINE D'ARCHIVIO

CUP MANFREDONIA, IMMAGINE D'ARCHIVIO

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
16 Giugno 2026
Manfredonia // Politica //

MANFREDONIA – Una segnalazione destinata a far discutere arriva da alcuni cittadini di Manfredonia che, accompagnati dai rappresentanti del partito politico Sovranisti per l’Italia e per le Libertà, hanno portato all’attenzione dell’opinione pubblica presunte criticità relative all’accessibilità del Centro Unico di Prenotazione (CUP) cittadino per le persone con disabilità.

A riferire la vicenda è Saverio Siorini, presidente del partito, relativamente a una vicenda che interessa Maria Borgia, responsabile nazionale Disabilità del movimento politico, accompagnata dal marito Antonio Bocci, segretario cittadino del partito.

Secondo quanto denunciato, Borgia, cittadina con gravi difficoltà motorie, si sarebbe vista impedire l’accesso in automobile nell’area più vicina agli uffici del CUP, nonostante la documentazione attestante la propria condizione di disabilità e l’evidente impossibilità di deambulare autonomamente.

“Alla signora – spiegano i rappresentanti del partito – sarebbe stato suggerito di utilizzare un accesso secondario situato in via Barletta e di percorrere a piedi alcuni metri per raggiungere gli sportelli. Una soluzione che, tuttavia, risulterebbe impraticabile per una persona che non riesce nemmeno a camminare autonomamente”.

La denuncia non si limita alla questione dell’accesso. Secondo quanto riferito, la stessa utente non avrebbe beneficiato di alcuna corsia preferenziale o priorità nell’erogazione del servizio, circostanza che, se confermata, solleverebbe ulteriori interrogativi sul rispetto delle norme e delle procedure dedicate ai cittadini con disabilità.

La vicenda è stata sottoposta all’attenzione del presidente nazionale dei Sovranisti per l’Italia, che starebbe valutando ulteriori iniziative per fare chiarezza sull’accaduto e verificare eventuali responsabilità organizzative.

La redazione resta disponibile a raccogliere eventuali chiarimenti e precisazioni da parte della Direzione Sanitaria competente e dell’ASL territoriale, al fine di garantire una ricostruzione completa e imparziale dei fatti.

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