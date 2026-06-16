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TROMBA D'ARIA Manfredonia – Foggia, tromba d’aria sulla città: spettacolari immagini dal cielo grigio (FOTO SQ)

Le immagini mostrano il caratteristico imbuto che si estende dalla base delle nubi verso il suolo

Manfredonia - Foggia, tromba d'aria sulla città: spettacolari immagini dal cielo grigio (FOTO SQ)

Manfredonia - Foggia, tromba d'aria sulla città: spettacolari immagini dal cielo grigio (FOTO SQ)

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
16 Giugno 2026
Stato news //

FOGGIA – Una suggestiva tromba d’aria è stata avvistata oggi nei cieli di Manfredonia, Foggia, e della Capitanata, attirando l’attenzione di numerosi cittadini che hanno immortalato il fenomeno con fotografie e video condivisi sui social network.

Le immagini mostrano il caratteristico imbuto che si estende dalla base delle nubi verso il suolo, in un contesto meteorologico segnato da forti addensamenti nuvolosi e condizioni di instabilità atmosferica. Il fenomeno è stato osservato da diverse zone della città e dell’area periferica, risultando ben visibile anche a distanza.

Al momento non si segnalano particolari danni o situazioni di emergenza riconducibili alla tromba d’aria, ma il fenomeno ha suscitato curiosità e preoccupazione tra i residenti. Le autorità e gli enti preposti al monitoraggio meteorologico continuano a seguire l’evoluzione delle condizioni atmosferiche sul territorio.

La tromba d’aria è un vortice d’aria in rapida rotazione che si sviluppa in presenza di forti contrasti termici e instabilità. Non sempre raggiunge il suolo con intensità tale da provocare danni, ma rappresenta comunque un fenomeno da osservare con prudenza.

Le fotografie diffuse nelle ultime ore documentano un evento meteorologico raro e di forte impatto visivo, che ha trasformato per alcuni minuti il cielo di Foggia in uno scenario insolito e spettacolare.

Redazione Stato Quotidiano.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

1 commenti su "Manfredonia – Foggia, tromba d’aria sulla città: spettacolari immagini dal cielo grigio (FOTO SQ)"

  1. 👽Seguite i mondiali, ciò che deve avvenire.. avverrà con miliardi di telespettatori in diretta TV. Il giorno dopo non ci saranno più religioni e partiti politici. Ciascuno avrà il suo.👽 Non c’è più il tempo di pentirsi.. fuggire ..

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