MANFREDONIA – Un lido balneare situato nella località Scalo dei Saraceni, nel territorio di Manfredonia, è stato sottoposto a sequestro preventivo nella giornata di oggi a seguito di un controllo effettuato dalla Guardia Costiera. Lo riporta AntennaSud.it

Il provvedimento, disposto ai sensi dell’articolo 321 del Codice di Procedura Penale, ha comportato l’apposizione dei sigilli alla struttura, con la conseguente sospensione dei servizi normalmente destinati alla clientela.

Al momento non sono stati resi noti i motivi specifici che hanno portato all’adozione della misura cautelare. Secondo quanto appreso, ulteriori dettagli saranno forniti nelle prossime ore attraverso un comunicato ufficiale della Capitaneria di Porto di Manfredonia, che illustrerà le ragioni dell’operazione e gli esiti degli accertamenti effettuati. Lo riporta AntennaSud.