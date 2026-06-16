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VERONICA TRIGGIANI Manfredonia sfila a Roma: l’outfit di Veronica Triggiani conquista l’AbaRoma (foto video)

Selezionata per la sfilata dell’AbaRoma: il suo outfit protagonista di un evento internazionale con la partecipazione della First Lady della Corea del Sud

Manfredonia sfila a Roma: l’outfit di Veronica Triggiani conquista l’AbaRoma

Manfredonia sfila a Roma: l’outfit di Veronica Triggiani conquista l’AbaRoma

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
16 Giugno 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – Dalla città del Golfo fino alla passerella dell’Accademia di Belle Arti di Roma. È il traguardo raggiunto da Veronica Triggiani, giovane stilista e studentessa originaria di Manfredonia, il cui outfit è stato selezionato per sfilare durante un importante evento promosso dall’Accademia di Belle Arti di Roma in collaborazione con l’Istituto Culturale Coreano.

L’appuntamento si è svolto lo scorso 12 giugno nella Capitale e ha rappresentato per la giovane creativa sipontina un momento particolarmente significativo del proprio percorso artistico e professionale. Dopo aver superato diverse fasi di selezione, il progetto ideato e realizzato da Veronica è stato scelto tra quelli ammessi alla sfilata finale, portando così un po’ di Manfredonia in uno dei più prestigiosi contesti formativi e culturali italiani dedicati alla moda e al design.

L’evento ha assunto inoltre una dimensione internazionale grazie alla presenza della First Lady della Corea del Sud, ospite della manifestazione nell’ambito delle iniziative culturali che rafforzano il dialogo tra Italia e Corea attraverso l’arte, la moda e la creatività contemporanea.

«Per me è stato un traguardo importante – racconta Veronica Triggiani – frutto di anni di studio, sacrifici e passione. Vedere una mia creazione sfilare su una passerella così prestigiosa è stata un’emozione indescrivibile. Mi rende orgogliosa poter rappresentare, anche nel mio piccolo, la città da cui provengo».

FOTOGALLERY VIDEO PER STATOQUOTIDIANO.IT

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