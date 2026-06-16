Edizione n° 6099

BALLON D'ESSAI

SANITASERVICE LANOTTE // Sanitaservice BAT, Lanotte (FI): “Società senza governance. Che aspetta Decaro?”
16 Giugno 2026 - ore  10:52

CALEMBOUR

ANTONIO LA FORGIA // Molfetta, 23enne ucciso a colpi di pistola nella notte: indagini a tutto campo
16 Giugno 2026 - ore  10:40

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia. Una panchina bianca per tutte le vittime della strada: sabato la benedizione

PANCHINA BIANCA Manfredonia. Una panchina bianca per tutte le vittime della strada: sabato la benedizione

Durante la cerimonia sarà rivolto un pensiero particolare al piccolo Antonio Senisi, scomparso il 2 giugno

Manfredonia, restituita la salma di Antonio Senisi: il cugino indagato per omicidio stradale

Antonio Senisi - Fonte Immagine: lagazzettadelmezzogiorno.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
16 Giugno 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – Una panchina bianca come simbolo di memoria, rispetto e sensibilizzazione per tutte le vittime della strada. Sabato 20 giugno 2026, alle ore 19.30, presso il Parco Giochi Don Peppe Diana, in Piazzale Brunelleschi, si terrà la cerimonia di benedizione della Panchina Bianca.

L’iniziativa, promossa dall’Aps Angeli 2021, si svolgerà grazie all’autorizzazione del sindaco Domenico La Marca e vedrà la partecipazione del parroco della Sacra Famiglia, don Salvatore Miscio.

La panchina sarà dedicata a tutte le persone che hanno perso la vita sulla strada, affinché il loro ricordo continui a vivere nella coscienza della comunità. L’obiettivo è richiamare cittadini, famiglie e soprattutto le nuove generazioni all’importanza della prudenza, della responsabilità e del rispetto della vita.

Durante la cerimonia sarà rivolto un pensiero particolare al piccolo Antonio Senisi, scomparso il 2 giugno, il cui ricordo resterà custodito nei cuori di quanti lo hanno conosciuto e amato.

L’appuntamento sarà un momento di riflessione, raccoglimento e vicinanza alle famiglie colpite dal dolore di una perdita, ma anche un’occasione per trasformare la memoria in un messaggio di speranza, educazione e consapevolezza.

Alla cerimonia sono invitati il sindaco, l’Amministrazione comunale, le associazioni del territorio e tutta la cittadinanza.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

“Sii sempre, in ogni circostanza e di fronte a tutti, un uomo libero e pur di esserlo sii pronto a pagare qualsiasi prezzo.” Sandro Pertini

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO