MANFREDONIA – Una panchina bianca come simbolo di memoria, rispetto e sensibilizzazione per tutte le vittime della strada. Sabato 20 giugno 2026, alle ore 19.30, presso il Parco Giochi Don Peppe Diana, in Piazzale Brunelleschi, si terrà la cerimonia di benedizione della Panchina Bianca.

L’iniziativa, promossa dall’Aps Angeli 2021, si svolgerà grazie all’autorizzazione del sindaco Domenico La Marca e vedrà la partecipazione del parroco della Sacra Famiglia, don Salvatore Miscio.

La panchina sarà dedicata a tutte le persone che hanno perso la vita sulla strada, affinché il loro ricordo continui a vivere nella coscienza della comunità. L’obiettivo è richiamare cittadini, famiglie e soprattutto le nuove generazioni all’importanza della prudenza, della responsabilità e del rispetto della vita.

Durante la cerimonia sarà rivolto un pensiero particolare al piccolo Antonio Senisi, scomparso il 2 giugno, il cui ricordo resterà custodito nei cuori di quanti lo hanno conosciuto e amato.

L’appuntamento sarà un momento di riflessione, raccoglimento e vicinanza alle famiglie colpite dal dolore di una perdita, ma anche un’occasione per trasformare la memoria in un messaggio di speranza, educazione e consapevolezza.

Alla cerimonia sono invitati il sindaco, l’Amministrazione comunale, le associazioni del territorio e tutta la cittadinanza.