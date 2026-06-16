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Home // Manfredonia // Mattinata, aperte le istanze per il contributo libri di testo 2026/2027

MATTINATA LIBRI Mattinata, aperte le istanze per il contributo libri di testo 2026/2027

Potranno presentare domanda le famiglie delle studentesse e degli studenti iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado

Carta della Cultura 2025: al via le domande per il bonus libri fino a 500 euro

Carta della Cultura 2025 - Fonte Immagine: ilsole24ore.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
16 Giugno 2026
Manfredonia // Mattinata //

La Regione Puglia ha pubblicato l’avviso relativo alla concessione del contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e dei sussidi didatticidestinato agli studenti per l’anno scolastico 2026/2027.

Potranno presentare domanda le famiglie delle studentesse e degli studenti iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali o paritarie, residenti in Puglia e in possesso dei requisiti ISEE previsti dall’avviso regionale.

Le richieste dovranno essere inoltrate esclusivamente in modalità online attraverso il portale regionale, seguendo le finestre temporali stabilite.
La prima finestra sarà aperta dal 15 giugno 2026 alle ore 12:00 fino al 15 luglio 2026 alle ore 12:00.

Una seconda possibilità di presentazione delle domandesarà invece disponibile dall’8 settembre 2026 alle ore 12:00 al 22 settembre 2026 alle ore 12:00.
L’invito rivolto alle famiglie è quello di verificare preventivamente la validità dell’attestazione ISEE, documento indispensabile per poter accedere al beneficio economico.

Per eventuali chiarimenti o assistenza è possibile rivolgersi al Garante Comunale dei Diritti delle Persone con Disabilità Antonio Pietro Totaro
Contatti
Cell. 3484649502
Mail perseidi5@gmail.com
Link portale regionale

Libri di testo 2026/2027

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