Omicidio Ravasio, ergastolo per Adilma Pereira: tutte le condanne

A quasi due anni dalla morte di Fabio Ravasio, investito e ucciso il 9 agosto 2024 a Parabiago, è arrivata la sentenza della Corte d’Assise di Busto Arsizio sul caso passato alle cronache come quello della “Mantide di Parabiago”. Per Adilma Pereira Carneiro, 50enne brasiliana accusata di aver orchestrato il delitto, è stato disposto l’ergastolo.

L’uomo, 52 anni, perse la vita in quello che inizialmente sembrava essere un incidente stradale causato da un pirata della strada. Le indagini hanno però ricostruito un presunto omicidio premeditato, portando a processo più persone coinvolte nella vicenda.

La Corte, presieduta da Giuseppe Fazio con Marco Montanari a latere, ha emesso tre condanne all’ergastolo: oltre ad Adilma Pereira, anche Fabio Lavezzo e Marcello Trifone sono stati condannati al carcere a vita. Inflitte inoltre pene pesanti agli altri imputati: 23 anni a Igor Benedito, 24 anni a Massimo Ferretti, 22 anni a Mohamed Dahibi, 14 anni e 4 mesi a Mirko Piazza e 14 anni a Fabio Oliva.

La sentenza è arrivata nella tarda serata di lunedì 15 giugno, dopo oltre 12 ore di camera di consiglio. Secondo quanto emerso nel processo, ciascun imputato avrebbe avuto un ruolo specifico nell’organizzazione e nell’esecuzione del piano. Benedito sarebbe stato alla guida dell’auto utilizzata per investire la vittima, con Trifone al suo fianco; Ferretti avrebbe contribuito alla pianificazione del delitto; Piazza avrebbe svolto un ruolo di collegamento; Lavezzo avrebbe segnalato il passaggio di Ravasio; Dahibi avrebbe simulato un malore per rallentare il traffico; Oliva si sarebbe occupato della riparazione del mezzo impiegato nell’azione.

Per quasi tutti gli imputati è stata riconosciuta l’aggravante della premeditazione, ad eccezione di Oliva. Le difese di Pereira, Dahibi e Lavezzo avevano chiesto l’assoluzione.

Dopo la sentenza, i legali di parte civile, Francesco Arnone e Vincenzo Moltalbano, che assistono i familiari della vittima, hanno commentato: «Siamo soddisfatti dalla sentenza, è una sentenza giusta».

Gli avvocati hanno inoltre aggiunto: «La sentenza ha rispecchiato l’andamento del processo e siamo contenti che sia stata riconosciuta a tutti gli otto imputati l’aggravante della premeditazione».

I familiari di Fabio Ravasio, invece, hanno scelto di mantenere il silenzio, evitando dichiarazioni pubbliche dopo il verdetto.

Lo riporta leggo.it.