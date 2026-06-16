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POLICLINICO FOGGIA Policlinico Foggia, ecco il nuovo direttore generale Yanko Tedeschi

L’insediamento è avvenuto oggi con il passaggio di consegne che segna l’avvio del nuovo corso alla guida dell’azienda ospedaliero-universitaria foggiana

Policlinico Foggia, ecco il nuovo direttore generale Yanko Tedeschi

Il Direttore Generale Dott. Yanko Tedeschi

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
16 Giugno 2026
Cronaca // Foggia //

È ufficialmente iniziato il mandato del dottor Yanko Tedeschi come nuovo Direttore Generale del Policlinico di Foggia. L’insediamento è avvenuto oggi, 16 giugno 2026, con il passaggio di consegne che segna l’avvio del nuovo corso alla guida dell’azienda ospedaliero-universitaria foggiana, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale pugliese n. 760 del 9 giugno 2026.

Tedeschi subentra al dottor Giuseppe Pasqualone, che ha diretto il Policlinico Foggia dal febbraio 2022.

Il nuovo manager sanitario porta con sé un consolidato percorso professionale nel settore della sanità pubblica regionale. Laureato in Economia e Commercio nel 1997 con il massimo dei voti, dottore commercialista, ha maturato competenze nella gestione di strutture complesse del Servizio sanitario regionale e nella programmazione economico-finanziaria.

Dal 22 agosto 2022 ha ricoperto l’incarico di Direttore Amministrativo e delegato alle funzioni di Direttore Generale della Asl di Lecce. In precedenza ha svolto ruoli di vertice presso la Asl Bari e l’Agenzia Regionale per la Sanità della Puglia, occupandosi di gestione delle risorse finanziarie, programmazione e controllo di gestione. Nel corso della sua carriera è stato inoltre autore di pubblicazioni specialistiche, docente e direttore scientifico in percorsi di formazione manageriale sanitaria.

Accolgo questa nuova importante sfida con spirito di servizio e profondo senso di responsabilità”: sono state queste le prime parole del nuovo Direttore Generale del Policlinico Foggia, chiamato a guidare una delle principali strutture ospedaliere del territorio.

Al dottor Tedeschi sono stati rivolti gli auguri di buon lavoro per il nuovo incarico, in una fase considerata strategica per il futuro dell’ospedale foggiano.

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