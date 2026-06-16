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LARICCHIA STARACE Puglia, Laricchia sui Cinque Stelle: “Troppi silenzi sull’assessora Starace indagata”

L’ex consigliera regionale ed ex candidata governatrice del Movimento 5 Stelle Antonella Laricchia interviene sul caso dell’assessora regionale al Turismo

Puglia, Laricchia sui Cinque Stelle: “Troppi silenzi sull’assessora Starace indagata”

Puglia, Laricchia sui Cinque Stelle: “Troppi silenzi sull’assessora Starace indagata” - Fonte Immagine: lagazzettadelmezzogiorno.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
16 Giugno 2026
Gargano // Manfredonia //

L’ex consigliera regionale ed ex candidata governatrice del Movimento 5 Stelle Antonella Laricchia interviene sul caso dell’assessora regionale al Turismo Graziamaria Starace, attualmente indagata, e punta il dito contro il comportamento dei suoi ex compagni di partito, oggi parte del cosiddetto campo largo in Puglia.

Sul tema delle eventuali dimissioni, Laricchia invita alla prudenza ma non chiude la porta a una riflessione politica: «Non saprei, ma potrebbe dare spiegazioni politiche. Le dimissioni innescherebbero un precedente, anche perché i fatti contestati dai magistrati non afferiscono al lavoro da assessore regionale al Turismo».

L’ex esponente 5 Stelle evidenzia però soprattutto il clima di silenzio che circonda la vicenda all’interno del Movimento: «I troppi silenzi, anche dei Cinquestelle. Non mi piace la paura di commentare la vicenda, quasi si sperasse che “passi la nottata”. Gli amministratori che fanno così, non sono le persone giuste nel posto giusto», afferma con decisione.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it.

3 commenti su "Puglia, Laricchia sui Cinque Stelle: “Troppi silenzi sull’assessora Starace indagata”"

  2. Quale prudenza, dimissioni.
    Si sbrigasse il M5S, ma anche De Caro e tutta la coalizione, a valutare i fatti e prendere posizione.

  3. Ha ragione Laricchia, il Movimento avrebbe dovuto osare di più. Nel senso che avrebbe dovuto far sentire ancora di più la sua voce, in questa situazione quasi afona. Il Movimento non deve lasciarsi intimidire da chicchessia. Altrimenti che sentinella contro l’eventuale illegalità sarebbe?

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