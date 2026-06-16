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Home // Economia // Punti Cardinali for Work, la Regione anticipa i fondi: oltre 5,1 milioni per avviare i progetti nel 2026

REGIONE FONDI Punti Cardinali for Work, la Regione anticipa i fondi: oltre 5,1 milioni per avviare i progetti nel 2026

La Giunta regionale ha disposto l’anticipazione di un anno della liquidazione delle risorse destinate agli enti selezionati nell’ambito dell’avviso “Punti Cardinali for Work”.

Occupazione in Puglia, oltre 10mila nuovi posti con fondi regionali. Di Sciascio: “Vigilare affinché gli impegni presi siano mantenuti"

Eugenio Di Sciascio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
16 Giugno 2026
Economia // Manfredonia //

La Giunta regionale ha disposto l’anticipazione di un anno della liquidazione delle risorse destinate agli enti selezionati nell’ambito dell’avviso “Punti Cardinali for Work”.

Con una variazione al Bilancio di previsione 2026 e pluriennale 2026-2028, approvata nella seduta odierna, la Regione ha stanziato oltre 5,102 milioni di euro per consentire agli enti beneficiari di avviare i progetti già nell’anno in corso, senza attendere l’esercizio finanziario 2027.

Il provvedimento è stato portato in Giunta dall’assessore allo Sviluppo economico Eugenio Di Sciascio, insieme agli assessori Silvia Miglietta, con delega a Cultura e Conoscenza, e Sebastiano Leo, assessore al Bilancio e Personale.

L’anticipazione delle risorse, secondo quanto evidenziato dalla Regione, si è resa necessaria per sostenere l’impegno operativo e finanziario degli enti locali che hanno partecipato alla procedura. I Comuni e gli altri soggetti coinvolti hanno infatti investito risorse significative nella progettazione degli interventi, nella costruzione dei partenariati e nel coinvolgimento delle comunità territoriali.

Saranno finanziati con un anno di anticipo 78 Comuni: 23 in provincia di Foggia, 4 nella Bat, 16 nell’area di Bari, 5 nel Tarantino, 6 nel Brindisino e 24 nel Leccese. Con l’approvazione della delibera si potrà procedere all’impegno delle somme e all’adozione del disciplinare, passaggi necessari per consentire agli enti di avviare le attività già nel 2026.

La misura “Punti Cardinali for Work” è rivolta a disoccupati, inattivi, giovani, donne e persone fragili. L’obiettivo è favorire l’ingresso o il reinserimento nel mercato del lavoro attraverso percorsi di orientamento e accompagnamento.

Le attività previste comprendono laboratori, giornate di orientamento al lavoro, sportelli di orientamento al cittadino, iniziative di animazione territoriale e momenti di ascolto partecipato.

La dotazione finanziaria dell’avviso, inizialmente pari a 15 milioni di euro, è stata successivamente incrementata a 23 milioni di euro, a valere sul PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027, con l’obiettivo di ampliare l’impatto delle iniziative sui territori.

Complessivamente sono stati ammessi a finanziamento 238 enti locali, capofila di partenariati complessi: 232 Comuni, di cui 5 in convenzione con altri Comuni, la Città metropolitana di Bari, 4 Province e un’Unione di Comuni.

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