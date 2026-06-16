Il sindaco di Bari, Vito Leccese, torna sulla vicenda legata alla concessione dello stadio San Nicola alla SSC Bari e prova a chiarire, con un lungo intervento sui social, alcuni passaggi che – a suo dire – non erano emersi con sufficiente chiarezza durante la conferenza stampa.

Il primo cittadino respinge l’accusa di aver “ceduto” alla famiglia De Laurentiis. Leccese ricorda che, tre settimane fa, la società biancorossa aveva chiesto la disponibilità dello stadio “senza offrire nulla in cambio”: nessun progetto, nessuna interlocuzione, nessuna prospettiva sul futuro del club.

Da qui il suo iniziale no e la richiesta di tre condizioni precise: un nuovo management con mandato esplicito alla vendita, l’avvio di un percorso formale di advisoring con apertura di una data room per i potenziali acquirenti, e la costituzione di un comitato di garanzia incaricato di comunicare in modo trasparente con la città.

Secondo Leccese, la risposta arrivata dalla proprietà rappresenta un passaggio significativo: “Per la prima volta – sottolinea – la proprietà del Bari mette nero su bianco la volontà di cedere la società”, impegnandosi a farlo prima del 2028, indipendentemente dall’evoluzione delle norme federali sulla multiproprietà.

Il sindaco affronta anche la posizione di chi avrebbe voluto una linea più dura, fino a tenere la società fuori dallo stadio. “Un sindaco non può far fallire una società privata”, afferma Leccese, ricordando che non rientra nei poteri dell’amministrazione comunale e che una chiusura prolungata del San Nicola avrebbe esposto il Comune a contenziosi legali con alte probabilità di soccombenza.

Leccese ammette poi che gli accordi raggiunti non hanno la forza di un vincolo giuridico assoluto. “Non esiste nessuno strumento che consenta a un sindaco di obbligare una società privata a vendere se stessa”, riconosce. Tuttavia, rivendica il valore degli impegni pubblici, soprattutto quando sono scritti, firmati e resi noti alla città.

A vigilare sul percorso sarà il comitato di garanzia, il cui primo nome indicato è quello di Franco Cassano, magistrato e figura ritenuta autorevole e indipendente. Gli altri componenti saranno comunicati nei prossimi giorni.

“Non vi chiedo di fidarvi di De Laurentiis – scrive Leccese – vi chiedo di tenere gli occhi aperti insieme a me”. Il sindaco conclude ribadendo di aver agito con gli strumenti a sua disposizione, cercando di difendere gli interessi della città e non quelli di singole parti.

Per Leccese, il Bari non è soltanto una squadra di calcio, ma “parte di quello che siamo” e un bene comune da trattare con rispetto, serietà e senso di responsabilità. “Ho fatto quello che potevo fare – conclude – non so se basterà. Vigileremo insieme”.