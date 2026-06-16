Torna il Delifest con Enzo Decaro, Tony Esposito, Nando Paone e Massimo Andrei

DELICETO (FG) – Dopo il successo dello scorso anno, torna il Delifest, il festival culturale e musicale di Deliceto: la prima parte, quella che si terrà da venerdì 26 a domenica 28 giugno, sarà dedicata agli incontri d’autore; dal 13 al 15 agosto, invece, saranno di scena i concerti della world music, con gruppi provenienti da tutto il mondo. Il Delifest è organizzato dalla South Side Music, direzione artistica di Gianni Di Carlo, nell’ambito di Mystica Harmonia, progetto promosso dal Comune di Deliceto e finanziato dal PNRR Linea Borghi. Gli eventi sono tutti a ingresso libero e si terranno nell’ampio spazio del cortile delle scuole elementari, con inizio alle ore 21.

A inaugurare la serie degli incontri d’autore, venerdì 26 giugno, sarà Massimo Andrei, attore, regista e autore napoletano, talento eclettico, volto noto di tv, cinema e teatro. Sabato 27 giugno, invece, saranno due i protagonisti: l’attore Enzo Decaro, fondatore negli anni ’70 del gruppo comico “La Smorfia” con Lello Arena e l’indimenticabile Massimo Troisi, e Nando Paone, eccezionale interprete di numerosi film, attore e caratterista di grande forza espressiva in pellicole di successo come “Benvenuti al Sud”. Domenica 28 giugno, sempre nel segno di Napoli, il protagonista dell’incontro d’autore sarà Tony Esposito, musicista, cantautore e formidabile percussionista, uno degli artisti più apprezzati dall’indimenticato Pino Daniele. Domenica sera, dopo l’incontro con Tony Esposito, si terrà il concerto di Elisabetta Serio Jazz Quartet con Gerald Cannon come special guest. Tutti gli incontri d’autore saranno condotti da Francesca Silvestre, giornalista della Rai.

«Con questa seconda edizione del Delifest – ha dichiarato Pasquale Bizzarro, sindaco di Deliceto – centriamo uno degli obiettivi più ambiziosi del progetto “Mistyca Harmonia”: creare una grande rassegna culturale, un appuntamento annuale in grado di inserire Deliceto nel panorama dei festival artistici di rilievo nazionale».

Adriana Natale, delegata comunale a Cultura e Turismo: «Siamo felici di dare inizio alla seconda edizione del Delifest e speriamo che anche quest’anno riesca ad attrarre un gran numero di appassionati. Diamo appuntamento a Deliceto a fine giugno per gli incontri d’autore dedicati a Napoli. Poi, a metà agosto, ospiteremo i grandi concerti dedicati alla world music, con artisti di livello internazionale».

Delifest è una delle 18 azioni di “Mystica Harmonia”, il progetto dell’Amministrazione comunale delicetana finanziato dal PNRR per fare di Deliceto “un borgo da vivere 365 giorni l’anno”, dotando il paese di strumenti, strutture, servizi e governance utili a farne una destinazione turistica e mettere a sistema tutte le sue potenzialità.