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Home // Prima pagina // Tragedia a Mykonos, 37enne italiana muore durante l’addio al nubilato

MYKONOS ITALIANA Tragedia a Mykonos, 37enne italiana muore durante l’addio al nubilato

La donna ha perso la vita in seguito a un grave incidente stradale avvenuto lunedì 15 giugno sull’isola di Mykonos, in Grecia

Tragedia a Mykonos, 37enne italiana muore durante l’addio al nubilato

Tragedia a Mykonos, 37enne italiana muore durante l’addio al nubilato - Fonte Immagine: tgcom24.mediaset.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
16 Giugno 2026
Prima pagina //

Doveva essere un viaggio di festa prima del matrimonio, ma si è trasformato in tragedia. Una donna italiana di 37 anni, Sara Ceccantini, residente ad Arezzo, ha perso la vita in seguito a un grave incidente stradale avvenuto lunedì 15 giugno sull’isola di Mykonos, in Grecia.

Secondo le prime informazioni disponibili, la 37enne si trovava sull’isola insieme ad amici per celebrare il proprio addio al nubilato. Nelle prossime settimane avrebbe dovuto sposarsi con un coetaneo originario del Valdarno.

Le circostanze dell’incidente sono ancora in fase di accertamento e, al momento, le informazioni provenienti dalla Grecia restano frammentarie.

La conferma della morte è arrivata anche nell’azienda del Valdarno dove la donna lavorava come impiegata. La notizia ha rapidamente suscitato profondo dolore tra colleghi, amici e conoscenti, sconvolti per una scomparsa avvenuta a pochi giorni da un momento che avrebbe dovuto segnare l’inizio di una nuova fase della sua vita.

Lo riporta tgcom24.mediaset.it.

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