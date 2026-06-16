VIESTE – Il Comune di Vieste ha approvato l’avviso pubblico per la cessione a titolo gratuito di beni patrimoniali dismessi dell’Ente.

La determinazione dirigenziale del Settore Amministrativo, n. 544 del 15 giugno 2026, riguarda arredi e attrezzature non più funzionali alle esigenze degli uffici comunali e della Polizia Locale, ma ancora integri e utilizzabili per finalità sociali, educative e culturali.

L’iniziativa rientra nel percorso avviato con il progetto “Risorse in Comune”, finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU, finalizzato all’efficientamento e alla modernizzazione delle sedi istituzionali.

I beni saranno ceduti gratuitamente nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Potranno presentare domanda, con priorità, gli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS con sede operativa a Vieste e attivi da almeno 12 mesi. In seconda fascia rientrano parrocchie, associazioni ed enti senza scopo di lucro con sede operativa nel territorio comunale e costituiti da almeno 12 mesi.

In caso di più richieste per gli stessi beni, l’assegnazione seguirà prima il criterio della fascia di appartenenza e poi l’ordine cronologico di presentazione delle domande. Il Comune potrà comunque limitare il numero di beni assegnati a ciascun soggetto, per favorire una distribuzione più ampia tra i beneficiari.

Le spese di smontaggio, ritiro, trasporto e utilizzo saranno a carico degli assegnatari. I beni potranno essere visionati previo appuntamento.

Secondo l’Amministrazione, la cessione non comporta oneri per il bilancio comunale e consente di evitare costi di smaltimento, favorendo al tempo stesso economia circolare e riutilizzo sociale dei materiali.